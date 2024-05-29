Самолеты, ракеты, БТРы и не только: Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине

Правительство Швеции представило 16-й пакет военной помощи для Украины на 13,3 миллиарда шведских крон (1,16 миллиарда евро). Это самый большой пакет поддержки от страны, который включает, в частности, самолеты радиолокационной разведки и управления, весь шведский запас бронетранспортеров 302 и боеприпасы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны Швеции.

Сегодня, 29 мая, правительство Швеции представляет 16-й и пока самый большой пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Швеция помогает Украине совершенно новыми возможностями, которые усиливают общую противовоздушную оборону Украины. Пакет, который будет включен в будущий дополнительный бюджет с поправками, составляет 13,3 миллиарда шведских крон и соответствует приоритетным потребностям Украины - говорится в сообщении Минобороны Швеции.

Швеция передаст Украине, в частности,:

самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890);

весь шведский запас бронетранспортеров 302 (БТР 302) для поддержки формирования новых бригад украинской армии;



бронетранспортеров 302 (БТР 302) для поддержки формирования новых бригад украинской армии; артиллерийские боеприпасы;



ресурсы для обслуживания ранее переданной техники;





Отмечается, что самолеты (ASC 890) поставляются с полным пакетом услуг, включающим обучение, техническое оснащение, методическое обеспечение радиолокационной разведки и управления воздушным боем.

Для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины в пакет поддержки также входят ракеты Rb 99 (AMRAAM), которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО. Отмечается, что Rb 99 переданы Украине в рамках сотрудничества с США. Ракеты переоборудованы для установки на наземные системы ПВО.

16-й пакет военной поддержки от Швеции также включает в себя:

автоцистерны, которые являются излишками вооруженных сил;

техническое обслуживание ранее переданного шведского оборудования;



финансовая поддержка коалиций по наращиванию потенциала;



финансовая поддержка фондов и временных инициатив для быстрой и масштабной закупки оборудования для Украины.



Также отмечается, что Шведскому агентству оборонных исследований будет поручено оказать Украине поддержку в создании собственного института оборонных исследований.

Кроме того, Швеция передает терминалы с подпиской на спутниковую связь.

Напомним

28 мая правительство Швеции выделяет новый «энергетический пакет» для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (более 56 млн евро по курсу НБУ).

Швеция разрешила Украине использовать свое оружие против целей на территории рф