Протиповітряна оборона знищила 7 крилатих ракет і 32 ударних безпілотника під час нічних ударів
Київ • УНН
За словами командувача Військово-повітряними силами, в результаті повітряного бою було знищено 7 крилатих ракет і 32 ударних безпілотника противника.
У результаті протиповітряного бою було знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних безпілотників "Shahed-131/136" ворога. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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У ніч на 30 травня 2024 року ворожі сили здійснили вдарили по об'єктах і критичній інфраструктурі України. Атака була реалізована за допомогою 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400, а також 11 крилатих ракет Х-101/Х-555, запущених з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, і 32 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби вступили в протиповітряний бій. У результаті цієї боротьби було знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних безпілотників "Shahed-131/136" в межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.
Здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу30.05.24, 02:58 • 32834 перегляди