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Протиповітряна оборона знищила 7 крилатих ракет і 32 ударних безпілотника під час нічних ударів

Протиповітряна оборона знищила 7 крилатих ракет і 32 ударних безпілотника під час нічних ударів

Київ • УНН

 • 100922 перегляди

За словами командувача Військово-повітряними силами, в результаті повітряного бою було знищено 7 крилатих ракет і 32 ударних безпілотника противника.

У результаті протиповітряного бою було знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних безпілотників "Shahed-131/136" ворога. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

У ніч на 30 травня 2024 року ворожі сили здійснили вдарили по об'єктах і критичній інфраструктурі України. Атака була реалізована за допомогою 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400, а також 11 крилатих ракет Х-101/Х-555, запущених з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, і 32 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби вступили в протиповітряний бій. У результаті цієї боротьби було знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних безпілотників "Shahed-131/136" в межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу30.05.24, 02:58 • 32834 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
mykola-oleshchukМикола Олещук
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