Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов

В результате противовоздушного боя было уничтожено 7 крылатых ракет Х-101 / Х-555 и 32 ударных беспилотников "Shahed-131/136" врага. Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 30 мая 2024 года вражеские силы совершили удар по объектам и критической инфраструктуре Украины. Атака была реализована с помощью 8-ми зенитных управляемых ракет С-300/С-400, а также 11 крылатых ракет Х-101 / Х-555, запущенных с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, и 32 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136".

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы вступили в противовоздушный бой. В результате этой борьбы было уничтожено 7 крылатых ракет Х-101 / Х-555 и 32 ударных беспилотников "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

Осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса