Евлаш о шведском самолете ASC 890: станет мощным усилением для F-16

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS (ASC 890), который передаст Украине Швеция станет мощным усилением для истребителей F-16. об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Этот самолет уникален в своем роде. Это своего рода AWACS , который все знают. Самолет, который является летающим радаром, который помогает освещать и обнаруживать цели. Такой самолет есть у россиян. Два из них мы уже уничтожили. Это позволит нам обнаруживать цели такие как, например "шахеды", когда они пытаются где-то спрятаться в устьях рек, он будет видеть их сверху, подсвечивать - сказал Евлаш.

По его словам, также с помощью самолета AWACS (ASC 890) Силы обороны могут обнаруживать еще на подступах российские ракеты, самолеты.

Также мы будем обнаруживать на ранних еще подступах ракеты, вражеские самолеты, в том числе этот самолет может фиксировать радиолокационные станции врага, может обнаруживать его координаты, что обычно поможет нашим системам и самолетам, в том числе F-16, который станет мощным его усилением для обнаружения целей с безопасного расстояния и подсвечивания их для Сил обороны - рассказал Евлаш.

Кроме этого, Евлаш сообщил, что этой ночью во время российской атаки работали подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, зенитно-ракетные войска, которые уничтожили 7 из 11 ракет.

Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов

Конечно, что на кануне нам удавалось ликвидировать и больший процент целей, но конечно, что во всем этом основной вопрос – это дефицит средств ПВО. Нам приходится маневрировать своими имеющимися силами и средствами, чтобы отражать атаки, поскольку довольно часто противник применяет с разных точек, с разных мест пусков свои ударные, как и беспилотники, так и другие ракеты - отметил Евлаш.

Дополнение

Правительство Швеции представило 16-й пакет военной помощи для Украины на 13,3 миллиарда шведских крон (1,16 миллиарда евро). Это самый большой пакет поддержки от страны, который включает, в частности, самолет радиолокационной разведки.