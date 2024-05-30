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Шведський літак AWACS у тандемі з F-16 допоможе відігнати російську авіацію від пускових рубежів мінімум на 40 км - експерт

Шведський літак AWACS у тандемі з F-16 допоможе відігнати російську авіацію від пускових рубежів мінімум на 40 км - експерт

Київ • УНН

 • 134109 перегляди

Шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS ASC 890 в тандемі з винищувачами F-16 значно посилить можливості протиповітряної оборони України, виявляючи російські ракети, літаки і безпілотні літальні апарати на великих відстанях.

Нещодавно, Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги включно із літаком далекого радіолокаційного виявлення AWACS (ASC 890). На думку військового експерта Валерія Рябих, цей літак стане "очима" для нашої системи обізнаності про повітряну обстановку навіть за межами кордонів країни. Про це він розповів у коментарі журналісту УНН.

Літак AWACS ASC 890 - стане очима для нашої системи обізнаності про повітряну обстановку країни та за її кордонами. По факту - це радар в повітрі, який обходить по всім характеристикам ті радари, що на землі. Адже Земля кругла, а радіолокаційні хвилі - прямі, тому, на певній відстані від радару виникає сіра зона, в яку не потрапляє ворожа авіація

- розповідає експерт Валерій Рябих.

Він каже, що радар на цьому літаку має огляд на 150 градусів з кожного боку літака, що дозволяє відсканувати територію дальністю на 450 км, та ідентифікувати винищувач на відстані 330 км.

"Маючи такий літак і розташовуючи його в правильних місцях і застосовуючи його інструменти виявлення цілей, то можна пасивно спостерігати за противником, виявляти злети його армійської авіації та пуски ракет на ранніх етапах і керувати діями ППО" - зазначає Рябих.

За словами експерта, цей літак має можливість обміну інформації в реальному часі.

"До прикладу, він виявляє якісь цілі, типу ракет або шахедів, де їх не бачить радар та передає цю інформацію на літаки тактичної авіації. Цей літак у тандемі з F-16 допоможе відігнати російську авіацію подалі від їхніх пускових рубежів мінімум на 40 км. Коли ми вже відкорегуємо роботу F-16, то зможемо вражати ворожу авіацію на дальніх відстанях" - розповідає він.

Експерт розповідає, що цей літак виявлятиме та ідентифікуватиме не лише авіацію чи ракети, але і самі радіолокаційні засоби росіян на їхній території та додає, що схожі літаки є і у росіян - це А-50, та все ж є певна відмінність.

"За принципом роботи - вони тотожні, але відрізняються можливостями, як декларованими так і реальними. Найкращі літаки росіян вже знищені, а інші знаходяться у невизначеному технічному стані, а ремонт неможливий через запроваджені санкції" - завершив він.

Нагадаємо

Швеція передасть Україні потужний літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS ASC 890, який значно підвищить можливості протиповітряної оборони України за рахунок виявлення російських ракет, літаків і безпілотних літальних апаратів на ранніх етапах підльоту.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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