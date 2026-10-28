В США самолёт со 150 людьми вернулся в аэропорт из-за сообщения пассажира об угоне
Киев • УНН
Рейс из Лас-Вегаса в Ньюарк вернули после сообщения пассажира о захвате самолёта. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
В США самолёт авиакомпании United Airlines, следовавший из Лас-Вегаса в Ньюарк, был вынужден вернуться в аэропорт после того, как один из пассажиров якобы отправил сообщение с угрозой захватить воздушное судно. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Associated Press, пишет УНН.
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Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 25 октября. По данным следствия, 25-летний пассажир написал в сообщении, что собирается захватить самолёт и направить его на ряд пассажирских кресел. Кому именно он отправил угрозу, правоохранители не уточнили.
После получения информации о потенциальной угрозе экипаж решил вернуться в Лас-Вегас. По данным Flightradar24, самолёт приземлился менее чем через час после взлёта. На борту находились 150 пассажиров.
Пассажиру грозит до 20 лет тюрьмы
Полиция задержала мужчину по подозрению в угрозе совершить террористический акт или распространении ложной информации о такой угрозе. В случае доказательства вины ему грозит от одного до 20 лет лишения свободы.
В United Airlines подтвердили, что самолёт благополучно вернулся в аэропорт. Рейс отложили до утра воскресенья, после чего пассажиры смогли отправиться в Ньюарк.
Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент. По данным ведомства, с начала 2026 года в американской авиации зафиксировали более 1400 случаев ненадлежащего поведения пассажиров.
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