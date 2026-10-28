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У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира

Київ • УНН

 • 14795 перегляди

Рейс із Лас-Вегаса до Ньюарка повернули після повідомлення пасажира про захоплення літака. Чоловікові загрожує до 20 років ув’язнення.

У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира

У США літак авіакомпанії United Airlines, який прямував із Лас-Вегаса до Ньюарка, був змушений повернутися до аеропорту після того, як один із пасажирів нібито надіслав повідомлення з погрозою викрасти повітряне судно. Про це повідомляє LRT із посиланням на Associated Press, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в ніч на неділю, 25 жовтня. За даними слідства, 25-річний пасажир написав у повідомленні, що збирається захопити літак і спрямувати його на ряд пасажирських крісел. Кому саме він надіслав погрозу, правоохоронці не уточнили.

Після отримання інформації про потенційну загрозу екіпаж вирішив повернутися до Лас-Вегаса. За даними Flightradar24, літак приземлився менш ніж через годину після зльоту. На борту перебували 150 пасажирів.

Пасажиру загрожує до 20 років ув'язнення

Поліція затримала чоловіка за підозрою в погрозі вчинити терористичний акт або поширенні неправдивої інформації про таку загрозу. У разі доведення вини йому загрожує від одного до 20 років позбавлення волі.

В United Airlines підтвердили, що літак благополучно повернувся до аеропорту. Рейс відклали до ранку неділі, після чого пасажири змогли вирушити до Ньюарка.

Федеральне управління цивільної авіації США розслідує інцидент. За даними відомства, від початку 2026 року в американській авіації зафіксували понад 1400 випадків неналежної поведінки пасажирів.

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Степан Гафтко

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