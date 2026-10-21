РФ заявила об отправке первого танкера с дизельным топливом в США 22 октября
Киев • УНН
Первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива якобы отправится в США 22 октября. Сделку пытаются заблокировать в Конгрессе.
Россия утверждает, что первый танкер с российским дизельным топливом после объявленной президентом США Дональдом Трампом сделки отправится в Соединенные Штаты в четверг, 22 октября. Об этом заявил вице-премьер-министр рф Александр Новак, которого цитируют российские СМИ, пишет УНН.
Детали
"Первый танкер, как планируется, выйдет из порта завтра, 22 числа. В Соединенные Штаты Америки", — сказал он.
По словам Новака, речь идет о танкере водоизмещением 40 тысяч тонн с российским дизельным топливом.
"А вслед за ним отправятся следующие, безусловно, партии. Как и была договоренность между двумя лидерами, мы будем удовлетворять все потребности, которые есть у Соединенных Штатов Америки, в пределах наших возможностей", — сказал он.
По его словам, процесс подписания контрактов между Россией и США относительно поставок дизельного топлива находится на завершающей стадии. Заместитель главы российского правительства указал, что российское дизельное топливо ближе к концу года смогут получать и другие страны, не только США. Новак заявил, что полностью восстановить объем экспорта дизельного топлива Россия якобы может к концу года.
Дополнение
9 октября Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива, которые находились под санкциями с 2022 года.
17 октября в Конгресс США внесли законопроект, чтобы заблокировать сделку Трампа и Путина о российском дизельном топливе.
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