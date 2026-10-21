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РФ заявила об отправке первого танкера с дизельным топливом в США 22 октября

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива якобы отправится в США 22 октября. Сделку пытаются заблокировать в Конгрессе.

РФ заявила об отправке первого танкера с дизельным топливом в США 22 октября

Россия утверждает, что первый танкер с российским дизельным топливом после объявленной президентом США Дональдом Трампом сделки отправится в Соединенные Штаты в четверг, 22 октября. Об этом заявил вице-премьер-министр рф Александр Новак, которого цитируют российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Первый танкер, как планируется, выйдет из порта завтра, 22 числа. В Соединенные Штаты Америки", — сказал он. 

По словам Новака, речь идет о танкере водоизмещением 40 тысяч тонн с российским дизельным топливом.

"А вслед за ним отправятся следующие, безусловно, партии. Как и была договоренность между двумя лидерами, мы будем удовлетворять все потребности, которые есть у Соединенных Штатов Америки, в пределах наших возможностей", — сказал он.

По его словам, процесс подписания контрактов между Россией и США относительно поставок дизельного топлива находится на завершающей стадии. Заместитель главы российского правительства указал, что российское дизельное топливо ближе к концу года смогут получать и другие страны, не только США. Новак заявил, что полностью восстановить объем экспорта дизельного топлива Россия якобы может к концу года.

Дополнение

9 октября Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

россия поставит до 5 млн тонн дизтоплива на американский и мировые рынки — Трамп договорился с путиным09.10.26, 22:05 • 17042 просмотра

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива, которые находились под санкциями с 2022 года.

17 октября в Конгресс США внесли законопроект, чтобы заблокировать сделку Трампа и Путина о российском дизельном топливе.

В Конгресс США внесли законопроект о блокировке сделки Трампа с Путиным по российскому дизельному топливу17.10.26, 03:30 • 7650 просмотров

Юлия Шрамко

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