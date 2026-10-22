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"Дизельна" угода Трампа і путіна зірвала мирний прогрес - президент Чехії Павел

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

Президент Чехії вважає, що угода про постачання дизпалива дала росії перепочинок і нову надію продовжувати війну. Павел назвав її помилкою.

"Дизельна" угода Трампа і путіна зірвала мирний прогрес - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що припинення вогню між Україною та рф було близьким, але рішення президента США Дональда Трампа укласти угоду з путіним щодо постачання дизельного палива послабило тиск на росію. На думку Павела, це може дати москві нові підстави продовжувати війну. Про це повідомляє видання Politico, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, президент Чехії Петер Павел заявив, що скоординовані санкції США та Європи проти російської нафти, олігархів та інших галузей промисловості створювали чималий тиск на москву. Однак угода, оголошена Трампом на початку цього місяця, за якою росія постачатиме США сотні тисяч тонн дизельного палива, "дала росії час перепочити".

Тепер буде набагато важче. росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для них свого роду моральний стимул

 - сказав Павел.

Крім того, за наявною інформацією, ця угода викликала критику в США. Навіть двопартійна група американських сенаторів закликала Трампа відмовитися від неї.

Президент України Володимир Зеленський також розкритикував домовленості. У дописі в соціальних мережах він заявив, що угода "грає на руку росії" та дозволяє росії "вбивати більше, вести війну довше, мати ще менше поваги до Америки та завдавати ще більших втрат і шкоди світові".

Тоді як Дональд Трамп неодноразово висловлював розчарування Зеленським, звинувачуючи його у затягуванні війни. Натомість, останнім часом він тепло відгукувався про путіна та заявив цього тижня, що "росія, відверто кажучи, нормально ставиться до України"

- пише видання.

Водночас, Павел висловив слова підтримки українському президенту.

Я вважаю, що президент Зеленський і вся Україна є жертвою конфлікту. Тож я, мабуть, був би останнім, хто звинувачував би Україну у вині конфлікту. Це не Україна напала на росію. Це не Україна погрожувала росії

- сказав Павел.

Також він додав, що Трамп демонструє більш відкритий підхід до росії, ніж будь-який європейський лідер.

Певною мірою його може приваблювати володимир путін як лідер з владою, але я не думаю, що… президент Трамп розглядає це з позиції боротьби між демократією та автократіями, бо він дивиться на це просто з точки зору економічного процвітання Сполучених Штатів

- додав Павел.

Водночас Петр Павел не став називати угоду зрадою України чи європейських партнерів.

Я ще не знаю, чи можна назвати це зрадою, але я б назвав це помилкою. Тому що… це тепер дає росії нову надію: нову надію на те, що вони можуть ігнорувати Європу, вони можуть ігнорувати Україну, вони можуть зосередитися на укладенні угоди зі Сполученими Штатами, потенційно з Китаєм, та на приведенні всього до ладу відповідно до своїх пріоритетів та стратегій. Я вважаю, що це явно суперечить нашим інтересам у Європі

- сказав він.

Президент Чехії також не виключив, що в майбутньому європейські країни знову зможуть купувати російську нафту. Однак він наголосив, що для цього росія має почати поважати суверенітет і кордони інших держав.

Якщо одного дня росія стане країною, яка поважатиме суверенітет і кордони інших країн, чому б не мати регулярні справи з такою країною? Але росія ще не досягла такого рівня

- сказав він.

Нагадаємо

росія стверджує, що перший танкер із російським дизельним пальним після оголошеної президентом США Дональдом Трампом угоди вирушить до Сполучених Штатів у четвер, 22 жовтня.

Алла Кіосак

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