Демократи можуть отримати контроль над Сенатом США – прогнози показують можливість значної більшості

Демократична партія США може повернути контроль над Сенатом за результатами проміжних виборів 3 листопада. Окремі прогностичні моделі допускають, що партія отримає до 55 місць зі 100, хоча експерти вважають такий результат малоймовірним. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

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За прогнозом Vote-Scope, який оновили 23 жовтня, демократи можуть здобути 54 місця в Сенаті. Модель оцінює їхні шанси отримати більшість у 71%, а можливий результат коливається від 48 до 55 місць.

Інший прогноз, Fred Cornell, передбачає 52 місця для демократів та оцінює ймовірність здобуття більшості у 66%. Водночас консенсус-прогноз 270toWin відносить 49 місць до демократів, а ще п'ять вважає невизначеними.

Чому значна більшість залишається малоймовірною

Щоб отримати контроль над Сенатом, демократам необхідно збільшити своє представництво на чотири місця – до 51. Для результату у 55 місць партії доведеться здобути вісім додаткових мандатів, не втративши жодного з нинішніх.

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Директор Інституту громадської думки Маріста Лі Мірінгофф вважає такий сценарій малоймовірним. Партнер Echelon Insights Патрік Руффіні оцінив його ймовірність приблизно в 10%.

Ключовими для демократів можуть стати вибори в Північній Кароліні, Мені, Огайо та Техасі. Для значно більшої переваги партії також знадобляться успіхи в традиційно республіканських штатах, зокрема Айові та Канзасі.

Експерти звертають увагу й на історичні похибки опитувань. За словами Руффіні, у 73% випадків із 2018 до 2024 року соціологи переоцінювали підтримку демократів.

Водночас на користь опозиційної партії може зіграти традиційне зниження підтримки політичної сили чинного президента під час проміжних виборів.

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