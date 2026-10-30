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Трамп скасував мітинг у Канзасі напередодні проміжних виборів і облаяв журналіста

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Дональд Трамп скасував запланований мітинг у Канзасі, заявивши, що не вважає поїздку необхідною, бо "все дуже добре". Президент США також по-хамськи відповів журналісту.

Трамп скасував мітинг у Канзасі напередодні проміжних виборів і облаяв журналіста

Президент США Дональд Трамп скасував запланований мітинг у штаті Канзас. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Під час передвиборчої зустрічі у Південній Кароліні глава Білого дому заявив, що його рішення скасувати мітинг у Канзасі цими вихідними не має нічого спільного з електоральними перспективами сенатора Роджера Маршалла.

На запитання журналіста, чи не пов'язане рішення зі станом здоров'я президента або втомою від поїздок, Трамп відповів у різкій манері.

Причина в тому, що я не вважаю за потрібне їхати в Канзас. Завтра я лечу до Флориди. ... Приведіть себе в порядок. Виглядаєте жахливо

- сказав Трамп репортеру.

Видання вказує, що цього місяця Трамп виступає на заходах майже щодня, підтримуючи республіканців перед проміжними виборами 3 листопада. На кількох недавніх подіях він сам визнавав, що через постійні поїздки охрип.

Нагадаємо

За даними Newsweek, Демократична партія США може повернути контроль над Сенатом за результатами проміжних виборів 3 листопада. Окремі прогностичні моделі допускають, що партія отримає до 55 місць зі 100.

Трамп пообіцяв по $1 млн за викриття фальсифікацій на виборах у США27.10.26, 02:56 • 5332 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Канзас
Південна Кароліна
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида