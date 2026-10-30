Трамп скасував мітинг у Канзасі напередодні проміжних виборів і облаяв журналіста
Київ • УНН
Дональд Трамп скасував запланований мітинг у Канзасі, заявивши, що не вважає поїздку необхідною, бо "все дуже добре". Президент США також по-хамськи відповів журналісту.
Президент США Дональд Трамп скасував запланований мітинг у штаті Канзас. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
Під час передвиборчої зустрічі у Південній Кароліні глава Білого дому заявив, що його рішення скасувати мітинг у Канзасі цими вихідними не має нічого спільного з електоральними перспективами сенатора Роджера Маршалла.
На запитання журналіста, чи не пов'язане рішення зі станом здоров'я президента або втомою від поїздок, Трамп відповів у різкій манері.
Причина в тому, що я не вважаю за потрібне їхати в Канзас. Завтра я лечу до Флориди. ... Приведіть себе в порядок. Виглядаєте жахливо
Видання вказує, що цього місяця Трамп виступає на заходах майже щодня, підтримуючи республіканців перед проміжними виборами 3 листопада. На кількох недавніх подіях він сам визнавав, що через постійні поїздки охрип.
Нагадаємо
За даними Newsweek, Демократична партія США може повернути контроль над Сенатом за результатами проміжних виборів 3 листопада. Окремі прогностичні моделі допускають, що партія отримає до 55 місць зі 100.
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