После бегства в США Болсонару объявил себя президентом Бразилии и планирует управлять страной из-за границы
Киев • УНН
Флавио Болсонару прибыл во Флориду и не признал поражение на выборах. Он заявил о фальсификациях без доказательств и возглавит оппозицию из-за границы.
Бразильский политик Флавио Болсонару, проигравший президентские выборы, прибыл вместе с семьёй в американский штат Флорида и заявил, что считает себя настоящим избранным президентом Бразилии. Он обвинил власти в фальсификации голосования, однако никаких доказательств не предоставил. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.
Детали
Болсонару прибыл в Майами в среду, 28 октября. После этого он обнародовал заявление, в котором отказался признавать результаты президентских выборов, состоявшихся в воскресенье.
В воскресенье я с ужасом наблюдал, как фальсификации выборов происходили прямо у меня на глазах
Болсонару планирует руководить оппозицией из США
Несмотря на обвинения в фальсификациях, Болсонару не представил доказательств нарушений. В то же время международные наблюдатели заявили, что выборы в Бразилии были честными.
Политик объяснил свой отъезд тем, что бразильская судебная система якобы стала политизированной.
Я не сбежал из Бразилии, я уехал ради Бразилии. Я оставил страну, где не соблюдается верховенство права, чтобы быть лидером, которого заслуживает мой народ
Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа и американцев за гостеприимство и заявил о намерении возглавить бразильскую оппозицию из-за рубежа.
Накануне Верховный суд Бразилии поручил полиции проверить возможное незаконное финансирование избирательной кампании Болсонару из-за рубежа.
Политик призвал международное сообщество не воспринимать нынешнюю ситуацию в Бразилии как нормальную и продолжил настаивать на своей победе, несмотря на официальные результаты голосования.
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