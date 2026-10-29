После бегства в США Болсонару объявил себя президентом Бразилии и планирует управлять страной из-за границы

Бразильский политик Флавио Болсонару, проигравший президентские выборы, прибыл вместе с семьёй в американский штат Флорида и заявил, что считает себя настоящим избранным президентом Бразилии. Он обвинил власти в фальсификации голосования, однако никаких доказательств не предоставил. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.

Детали

Болсонару прибыл в Майами в среду, 28 октября. После этого он обнародовал заявление, в котором отказался признавать результаты президентских выборов, состоявшихся в воскресенье.

В воскресенье я с ужасом наблюдал, как фальсификации выборов происходили прямо у меня на глазах – заявил политик.

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Несмотря на обвинения в фальсификациях, Болсонару не представил доказательств нарушений. В то же время международные наблюдатели заявили, что выборы в Бразилии были честными.

Политик объяснил свой отъезд тем, что бразильская судебная система якобы стала политизированной.

Я не сбежал из Бразилии, я уехал ради Бразилии. Я оставил страну, где не соблюдается верховенство права, чтобы быть лидером, которого заслуживает мой народ – сказал Болсонару.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа и американцев за гостеприимство и заявил о намерении возглавить бразильскую оппозицию из-за рубежа.

Накануне Верховный суд Бразилии поручил полиции проверить возможное незаконное финансирование избирательной кампании Болсонару из-за рубежа.

Политик призвал международное сообщество не воспринимать нынешнюю ситуацию в Бразилии как нормальную и продолжил настаивать на своей победе, несмотря на официальные результаты голосования.

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