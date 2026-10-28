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Сын экс-президента Бразилии Болсонару сбежал в США после поражения на выборах и отказа сдать паспорта

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Флавиу Болсонару выехал в США, не сдав паспорта по требованию Верховного суда Бразилии по делу об отмывании денег. Он отрицает обвинения.

Сын экс-президента Бразилии Болсонару сбежал в США после поражения на выборах и отказа сдать паспорта
Фото: Reuters

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару, покинул страну и отправился в США после поражения на президентских выборах. Политик уехал несмотря на решение Верховного суда, который обязал его сдать паспорта в рамках расследования по делу об отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, пишет УНН.

Подробности

По информации агентства, Государственный департамент США подтвердил намерение выдать визы Болсонару и членам его семьи. Один из источников сообщил, что политик уже прибыл во Флориду, однако его точное местонахождение остается неизвестным.

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В понедельник Верховный суд Бразилии дал сенатору 24 часа на сдачу паспортов. Болсонару не выполнил требование, после чего его документы аннулировали. Сам политик отрицает обвинения в отмывании денег.

Еще накануне Болсонару отрицал возможность побега

Я никогда не думал о том, чтобы покинуть страну. Я сдам свои паспорта и буду защищаться от этого безумия, которое является очевидной попыткой меня запугать

– заявил он в понедельник.

На президентских выборах 25 октября Флавиу Болсонару уступил действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Он до сих пор официально не признал поражение, хотя его партия согласилась с результатами голосования.

Президент Бразилии Лула да Силва назвал отъезд соперника постыдным и заявил, что тот должен был остаться в стране и доказать свою невиновность.

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Степан Гафтко

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