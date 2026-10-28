Сын экс-президента Бразилии Болсонару сбежал в США после поражения на выборах и отказа сдать паспорта
Киев • УНН
Флавиу Болсонару выехал в США, не сдав паспорта по требованию Верховного суда Бразилии по делу об отмывании денег. Он отрицает обвинения.
Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару, покинул страну и отправился в США после поражения на президентских выборах. Политик уехал несмотря на решение Верховного суда, который обязал его сдать паспорта в рамках расследования по делу об отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, пишет УНН.
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По информации агентства, Государственный департамент США подтвердил намерение выдать визы Болсонару и членам его семьи. Один из источников сообщил, что политик уже прибыл во Флориду, однако его точное местонахождение остается неизвестным.
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В понедельник Верховный суд Бразилии дал сенатору 24 часа на сдачу паспортов. Болсонару не выполнил требование, после чего его документы аннулировали. Сам политик отрицает обвинения в отмывании денег.
Еще накануне Болсонару отрицал возможность побега
Я никогда не думал о том, чтобы покинуть страну. Я сдам свои паспорта и буду защищаться от этого безумия, которое является очевидной попыткой меня запугать
На президентских выборах 25 октября Флавиу Болсонару уступил действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Он до сих пор официально не признал поражение, хотя его партия согласилась с результатами голосования.
Президент Бразилии Лула да Силва назвал отъезд соперника постыдным и заявил, что тот должен был остаться в стране и доказать свою невиновность.
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