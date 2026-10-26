Трамп назвал выборы в Бразилии сфальсифицированными после поражения своего политического союзника

Президент США Дональд Трамп заявил о якобы фальсификациях на президентских выборах в Бразилии, где действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва победил правого политика Флавиу Болсонару. Американский лидер назвал голосование коррумпированным, однако не привел доказательств нарушений. Об этом сообщает LRT со ссылкой на BNS, пишет УНН.

Детали

Общаясь с журналистами перед отъездом из Вашингтона на предвыборный митинг, Трамп раскритиковал результаты голосования и заявил, что выборы вызывают у него серьезные сомнения.

Я не поддерживал ни одного кандидата, но, честно говоря, это было похоже на очередные сфальсифицированные выборы, это было так коррумпированно, так ужасно – сказал президент США.

Болсонару отказался признавать поражение

Согласно официальным результатам, Лула да Силва получил 51,8% голосов, тогда как его соперник Флавиу Болсонару – 48,2%. Разница между кандидатами составила примерно 4,4 млн голосов.

Болсонару не признал результатов выборов и заявил, что будет добиваться их аннулирования. Он также раскритиковал решение Верховного суда продлить голосование на 2 часа.

Такое решение приняли после жалоб на транспортные ограничения, которые могли помешать части граждан добраться до избирательных участков. Сам Болсонару также просил продлить голосование в отдельных регионах из-за сильных дождей.

Победа обеспечила Луле да Силве четвертый президентский срок. Его соперник Флавиу Болсонару является сыном бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, осужденного за попытку государственного переворота после выборов 2022 года.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии и был избран на четвертый срок