Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии и был избран на четвертый срок

Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре выборов президента Бразилии и был избран на четвертый срок. Об этом сообщил Высший избирательный суд страны, информирует УНН.

Детали

Лула да Силва в напряженной борьбе одолел ультраправого сенатора Флавиу Болсонару, набрав около 51,77% голосов. Его оппонент набрал 48,23%.

В начале октября Лула да Силва с небольшим отрывом проиграл Болсонару в первом туре выборов, однако одержал победу во втором туре — это первый подобный прецедент в Бразилии с 1988 года.

По оценке Bloomberg, победу Луле да Силве обеспечила поддержка на северо-востоке Бразилии.

Напомним

Для 80-летнего Луиса Инасиу Лулы да Силвы нынешние президентские выборы стали уже седьмыми за его политическую карьеру.

17 июня на саммите G7 во Франции Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Лулой да Силвой. Бразильский лидер заявил, что поддерживает достижение мира в Украине и продолжит усилия ради завершения войны.

Президент Бразилии Лула призвал Трампа срочно прекратить войну в Украине и урегулировать ситуацию в Иране