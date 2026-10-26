Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии и был избран на четвертый срок
Киев • УНН
Лула да Силва набрал 51,77% голосов во втором туре выборов президента Бразилии. Он стал первым победителем второго тура после поражения в первом с 1988 года.
Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре выборов президента Бразилии и был избран на четвертый срок. Об этом сообщил Высший избирательный суд страны, информирует УНН.
Детали
Лула да Силва в напряженной борьбе одолел ультраправого сенатора Флавиу Болсонару, набрав около 51,77% голосов. Его оппонент набрал 48,23%.
В начале октября Лула да Силва с небольшим отрывом проиграл Болсонару в первом туре выборов, однако одержал победу во втором туре — это первый подобный прецедент в Бразилии с 1988 года.
По оценке Bloomberg, победу Луле да Силве обеспечила поддержка на северо-востоке Бразилии.
Напомним
Для 80-летнего Луиса Инасиу Лулы да Силвы нынешние президентские выборы стали уже седьмыми за его политическую карьеру.
17 июня на саммите G7 во Франции Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Лулой да Силвой. Бразильский лидер заявил, что поддерживает достижение мира в Украине и продолжит усилия ради завершения войны.
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