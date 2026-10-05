Син Болсонару випереджає чинного президента Лулу на виборах у Бразилії, але країну чекає другий тур

Флавіу Болсонару, син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, випереджає чинного главу держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву після підрахунку понад 90% бюлетенів. Однак жоден із кандидатів уже не зможе отримати необхідну для перемоги більшість у першому турі, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Після опрацювання понад 90% бюлетенів Болсонару отримував близько 48% дійсних голосів, тоді як Лула – близько 44%. Водночас у міру підрахунку розрив між ними поступово скорочувався.

Datafolha вже спрогнозувала вихід обох кандидатів до другого туру. Він запланований на 25 жовтня.

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45-річний Флавіу Болсонару є сенатором і сином колишнього президента Жаїра Болсонару. Під час кампанії він робив акцент на боротьбі зі злочинністю, економіці та продовженні політичного курсу свого батька. Він також вважається союзником президента США Дональда Трампа.

80-річний Лула балотується на новий президентський термін. Для нього це вже сьомі президентські вибори за політичну кар'єру.

Загалом право голосу на виборах мають майже 159 млн бразильців. Крім президента, країна обирає губернаторів, сенаторів та депутатів. Дружина колишнього президента Мішель Болсонару вже здобула місце в Сенаті від Федерального округу.

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