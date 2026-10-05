Син Болсонару випереджає чинного президента Лулу на виборах у Бразилії, але країну чекає другий тур

$44.8350.70
ukenru
04:58 • 6534 перегляди
Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW
04:25 • 10762 перегляди
путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні, і в ISW пояснили його розрахунок
03:45 • 11862 перегляди
Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США
02:37 • 14635 перегляди
Україна могла отримати чеські літаки для збивання реактивних "Шахедів", але передачу зупинили – яка є альтернатива
02:17 • 13958 перегляди
Білий дім США уже теж стежить за можливою чумою в росії та оцінює варіанти дій – Axios
01:37 • 13152 перегляди
У Києві через ускладнений рух мостами запускають 18 додаткових рейсів між правим і лівим берегами, як курсуватимутьPhoto
00:17 • 15802 перегляди
Трамп вирішить, чи вводити "пекельні" санкції проти росії після оцінки наслідків – глава Міненерго США
4 жовтня, 23:18 • 14722 перегляди
Таліби почали закуповувати зброю та безпілотники у білорусі за сприяння росії – ЗМІ
4 жовтня, 22:18 • 14642 перегляди
"Не можна прогинатися під путіна, бо Україну зламають": Зеленський відповів депутатам, які закликають домовлятися з рф
4 жовтня, 21:37 • 15205 перегляди
У росії розбився Ту-95МС, загинули 8 військових, серед них могли бути причетні до ракетних ударів по Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.9м/с
74%
753мм
Популярнi новини
Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру4 жовтня, 21:05 • 19138 перегляди
Кім Кардаш'ян розповіла, чому майже 5 років не хотіла нових стосунків перед романом із Льюїсом Гамільтоном4 жовтня, 22:06 • 17558 перегляди
Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому4 жовтня, 23:06 • 15899 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави00:06 • 14926 перегляди
Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років01:05 • 13032 перегляди
Публікації
Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитисьPhotoVideo4 жовтня, 08:17 • 52151 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 144765 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 138278 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 122247 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 143698 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Індія
Реклама
УНН Lite
Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років01:05 • 13181 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави00:06 • 15085 перегляди
Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому4 жовтня, 23:06 • 16052 перегляди
Кім Кардаш'ян розповіла, чому майже 5 років не хотіла нових стосунків перед романом із Льюїсом Гамільтоном4 жовтня, 22:06 • 17697 перегляди
Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру4 жовтня, 21:05 • 19274 перегляди
Актуальне
Су-34
Шахед-136
Опалення
Техніка
Фільм

Син Болсонару випереджає чинного президента Лулу на виборах у Бразилії, але країну чекає другий тур

Київ • УНН

 • 2486 перегляди

Флавіу Болсонару лідирує над Лулою після підрахунку понад 90% бюлетенів. Обидва кандидати вийдуть у другий тур 25 жовтня.

Син Болсонару випереджає чинного президента Лулу на виборах у Бразилії, але країну чекає другий тур

Флавіу Болсонару, син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, випереджає чинного главу держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву після підрахунку понад 90% бюлетенів. Однак жоден із кандидатів уже не зможе отримати необхідну для перемоги більшість у першому турі, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Після опрацювання понад 90% бюлетенів Болсонару отримував близько 48% дійсних голосів, тоді як Лула – близько 44%. Водночас у міру підрахунку розрив між ними поступово скорочувався.

Datafolha вже спрогнозувала вихід обох кандидатів до другого туру. Він запланований на 25 жовтня.

Бразилію чекає протистояння Лули та сина Болсонару

45-річний Флавіу Болсонару є сенатором і сином колишнього президента Жаїра Болсонару. Під час кампанії він робив акцент на боротьбі зі злочинністю, економіці та продовженні політичного курсу свого батька. Він також вважається союзником президента США Дональда Трампа.

80-річний Лула балотується на новий президентський термін. Для нього це вже сьомі президентські вибори за політичну кар'єру.

Загалом право голосу на виборах мають майже 159 млн бразильців. Крім президента, країна обирає губернаторів, сенаторів та депутатів. Дружина колишнього президента Мішель Болсонару вже здобула місце в Сенаті від Федерального округу.  

США анулювали візу посла Бразилії через дипломатичну суперечку з урядом Лули05.08.26, 06:38 • 7860 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Бразилія
Дональд Трамп