Сын Болсонару опережает действующего президента Лулу на выборах в Бразилии, но страну ждёт второй тур

Флавио Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, опережает действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву после подсчёта более 90% бюллетеней. Однако ни один из кандидатов уже не сможет получить необходимое для победы большинство в первом туре, сообщает BBC, пишет УНН.

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После обработки более 90% бюллетеней Болсонару получал около 48% действительных голосов, тогда как Лула — около 44%. В то же время по мере подсчёта разрыв между ними постепенно сокращался.

Datafolha уже спрогнозировала выход обоих кандидатов во второй тур. Он запланирован на 25 октября.

Бразилию ждёт противостояние Лулы и сына Болсонару

45-летний Флавио Болсонару является сенатором и сыном бывшего президента Жаира Болсонару. Во время кампании он делал акцент на борьбе с преступностью, экономике и продолжении политического курса своего отца. Он также считается союзником президента США Дональда Трампа.

80-летний Лула баллотируется на новый президентский срок. Для него это уже седьмые президентские выборы за политическую карьеру.

В общей сложности право голоса на выборах имеют почти 159 млн бразильцев. Помимо президента, страна избирает губернаторов, сенаторов и депутатов. Жена бывшего президента Мишель Болсонару уже получила место в Сенате от Федерального округа.

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