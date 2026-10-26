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Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії і був обраний на четвертий термін

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Лула да Сілва набрав 51,77% голосів у другому турі виборів президента Бразилії. Він став першим переможцем другого туру після поразки в першому з 1988 року.

Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії і був обраний на четвертий термін

Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі виборів президента Бразилії і був обраний на четвертий термін. Про це повідомив Вищий виборчий суд країни, інформує УНН.

Деталі

Лула да Сілва у напруженій боротьбі здолав ультраправого сенатора Флавіу Болсонару, здобувши близько 51,77% голосів. Його опонент набрав 48,23%.

На початку жовтня Лула да Сілва з невеликим відривом програв Болсонару в першому турі виборів, проте здобув перемогу у другому турі - це перший подібний прецедент у Бразилії з 1988 року.

За оцінкою Bloomberg, перемогу Лулі да Сілві забезпечила підтримка на північному сході Бразилії.

Нагадаємо

Для 80-річного Луїса Інасіу Лули да Сілви нинішні президентські вибори стали вже сьомими за політичну кар'єру.

17 червня на саміті G7 у Франції Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Лулою да Сілвою. Бразильський лідер заявив, що підтримує досягнення миру в Україні й продовжить зусилля задля завершення війни.

Президент Бразилії Лула закликав Трампа терміново припинити війну в Україні та вирішити ситуацію в Ірані21.08.26, 23:30 • 5369 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Бразилія