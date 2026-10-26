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Трамп назвав вибори у Бразилії сфальсифікованими після поразки свого політичного союзника

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Трамп без доказів заявив про корупцію на виборах у Бразилії. Лула да Сілва переміг Флавіу Болсонару з результатом 51,8%.

Трамп назвав вибори у Бразилії сфальсифікованими після поразки свого політичного союзника

Президент США Дональд Трамп заявив про нібито фальсифікації на президентських виборах у Бразилії, де чинний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг правого політика Флавіу Болсонару. Американський лідер назвав голосування корумпованим, однак не навів доказів порушень. Про це повідомляє LRT із посиланням на BNS, пише УНН.

Деталі

Спілкуючись із журналістами перед від'їздом із Вашингтона на передвиборчий мітинг, Трамп розкритикував результати голосування та заявив, що вибори викликають у нього серйозні сумніви.

Я не підтримував жодного кандидата, але, чесно кажучи, це було схоже на чергові сфальсифіковані вибори, це було так корумповано, так жахливо

– сказав президент США.

Болсонару відмовився визнавати поразку

За офіційними результатами, Лула да Сілва отримав 51,8% голосів, тоді як його суперник Флавіу Болсонару – 48,2%. Різниця між кандидатами становила приблизно 4,4 млн голосів.

Болсонару не визнав результатів виборів та заявив, що домагатиметься їх анулювання. Він також розкритикував рішення Верховного суду продовжити голосування на 2 години.

Таке рішення ухвалили після скарг на транспортні обмеження, які могли перешкодити частині громадян дістатися виборчих дільниць. Сам Болсонару також просив продовжити голосування в окремих регіонах через сильні дощі.

Перемога забезпечила Лулі да Сілві четвертий президентський термін. Його суперник Флавіу Болсонару є сином колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, засудженого за спробу державного перевороту після виборів 2022 року.

Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії і був обраний на четвертий термін26.10.26, 05:24 • 11855 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Вашингтон
Бразилія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки