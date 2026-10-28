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Син експрезидента Бразилії Болсонару втік до США після поразки на виборах і відмови здати паспорти

Київ • УНН

 • 556 перегляди

Флавіу Болсонару виїхав до США, не здавши паспорти на вимогу Верховного суду Бразилії у справі про відмивання грошей. Він заперечує звинувачення.

Син експрезидента Бразилії Болсонару втік до США після поразки на виборах і відмови здати паспорти
Фото: Reuters

Бразильський сенатор Флавіу Болсонару, син колишнього президента Жаїра Болсонару, залишив країну та вирушив до США після поразки на президентських виборах. Політик виїхав попри рішення Верховного суду, який зобов'язав його здати паспорти в межах розслідування щодо відмивання грошей. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією агентства, Державний департамент США підтвердив намір видати візи Болсонару та членам його родини. Одне з джерел повідомило, що політик уже прибув до Флориди, однак його точне місцеперебування залишається невідомим.

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У понеділок Верховний суд Бразилії дав сенатору 24 години на здачу паспортів. Болсонару не виконав вимогу, після чого його документи анулювали. Сам політик заперечує звинувачення у відмиванні грошей.

Ще напередодні Болсонару заперечував можливість втечі

Я ніколи не думав про те, щоб залишити країну. Я здам свої паспорти й захищатимуся від цього безглуздя, яке є очевидною спробою мене залякати

– заявляв він у понеділок.

На президентських виборах 25 жовтня Флавіу Болсонару поступився чинному президенту Луїсу Інасіу Лулі да Сілві. Він досі офіційно не визнав поразки, хоча його партія погодилася з результатами голосування.

Президент Бразилії Лула да Сілва назвав від'їзд суперника ганебним і заявив, що той мав залишитися в країні та довести свою невинуватість.

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Степан Гафтко

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Державний департамент США
Reuters
Бразилія
Сполучені Штати Америки
Флорида