Після втечі до США Болсонару оголосив себе президентом Бразилії та планує керувати країною з-за кордону

Бразильський політик Флавіо Болсонару, який програв президентські вибори, прибув разом із родиною до американського штату Флорида та заявив, що вважає себе справжнім обраним президентом Бразилії. Він звинуватив владу у фальсифікації голосування, однак жодних доказів не надав. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.

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Болсонару прибув до Маямі в середу, 28 жовтня. Після цього він оприлюднив заяву, в якій відмовився визнавати результати президентських виборів, що відбулися в неділю.

У неділю я з жахом спостерігав, як фальсифікації виборів відбувалися просто на моїх очах – заявив політик.

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Попри звинувачення у фальсифікаціях, Болсонару не представив доказів порушень. Водночас міжнародні спостерігачі заявили, що вибори в Бразилії були чесними.

Політик пояснив свій від'їзд тим, що бразильська судова система нібито стала політизованою.

Я не втік із Бразилії, я поїхав заради Бразилії. Я залишив країну, де не дотримуються верховенства права, щоб бути лідером, на якого заслуговує мій народ – сказав Болсонару.

Він також подякував президенту США Дональду Трампу та американцям за гостинність і заявив про намір очолити бразильську опозицію з-за кордону.

Напередодні Верховний суд Бразилії доручив поліції перевірити можливе незаконне фінансування виборчої кампанії Болсонару з-за кордону.

Політик закликав міжнародну спільноту не сприймати нинішню ситуацію в Бразилії як нормальну та продовжив наполягати на своїй перемозі, попри офіційні результати голосування.

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