Экс-президента Франции Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы: детали приговора
Киев • УНН
Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой.
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Его обвиняют в финансировании предвыборной кампании ливийским режимом Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах: сам Саркози отвергает обвинения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.
Подробности
По версии следствия, экс-президент получал во время перевыборной кампании деньги от режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи: речь идет о сумме более 50 млн евро. Эти деньги помогли ему выиграть выборы, заявили следователи.
Сам политик обвинения в свой адрес по этому поводу отвергает. Суд также назначил ему штраф в 100 тысяч евро и запретил ему занимать государственные должности на 5 лет.
В то же время суд оправдал Саркози по другим статьям, в частности по обвинению в коррупции.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Николя Саркози суд признал виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами.