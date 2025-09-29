$41.480.01
Расследование в отношении экс-президента Франции Николя Саркози не вызвано "ненавистью" — прокурор

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Главный прокурор Франции по финансовым преступлениям Жан-Франсуа Бонер отрицает, что расследование дела экс-президента Николя Саркози было мотивировано ненавистью. Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения за преступный сговор по финансированию его избирательной кампании из Ливии.

Расследование в отношении экс-президента Франции Николя Саркози не вызвано "ненавистью" — прокурор

Французский прокурор, который вел дело против бывшего президента Николя Саркози по финансированию избирательной кампании из Ливии, отрицал, что расследование было мотивировано ненавистью, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В редком публичном комментарии Жан-Франсуа Бонер, главный прокурор Франции по финансовым преступлениям, заявил в понедельник радио RTL: "У нас нет ненависти для выражения… Наш компас — это закон, это верховенство права".

Добавим

На прошлой неделе Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в преступном сговоре по схеме получения средств на избирательную кампанию от режима покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. После приговора он сказал, что "ненависть" к нему "безусловно не имеет границ".

Саркози, который отрицал правонарушения и подал апелляцию, будет уведомлен в следующем месяце, когда начнется его тюремное заключение.

Судья Натали Гаварино вынесла специальный вид приговора, который означает, что 70-летний Саркози должен будет начать отбывать тюремное заключение, даже если он подаст апелляцию. Она обосновала этот шаг тем, что преступления были "исключительно тяжкими" и "вероятно подорвали доверие граждан".

С момента вынесения приговора на прошлой неделе Гаварино, главный судья на трехмесячном судебном процессе над Саркози и 11 другими лицами, получала угрозы смертью и сообщения с угрозами "серьезным насилием". Парижская прокуратура начала два расследования угроз насилием в отношении нее.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в сообщении в социальных сетях на выходных, что нападения или угрозы смертью в адрес магистратов "неприемлемы". Он сказал: "Верховенство права является основой нашей демократии… Независимость судебной власти, ее беспристрастность, а также защита магистратов, которые ее поддерживают, являются ее основными столпами".

Жеральд Дарманен, министр юстиции в бывшем правительстве, написал в выходных: "Запугивание и угрозы смертью в адрес судей абсолютно неприемлемы в демократии".

Экс-президента Франции Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы: детали приговора25.09.25, 14:25 • 2897 просмотров

Саркози был признан виновным в преступном сговоре, но оправдан по трем отдельным обвинениям в коррупции, злоупотреблении государственными средствами Ливии и незаконном финансировании избирательной кампании. Прокурор заявил суду, что Саркози заключил "фаустовский пакт коррупции с одним из самых ужасных диктаторов последних 30 лет", чтобы получить финансирование выборов от Каддафи для своей успешной президентской кампании в 2007 году.

70-летний Саркози, который был президентом Франции правого крыла с 2007 по 2012 год, заявил в воскресенье в интервью Le Journal du Dimanche, что приговор и наказание против него "нарушили… все границы верховенства права".

Саркози, который, как ожидается, попадет в тюрьму в дату, установленную прокурором в ближайшие недели, в субботу был замечен за просмотром футбольного матча "Пари Сен-Жермен" на стадионе "Парк де Пренс". Он также снял видео, где его жена, певица и бывшая модель Карла Бруни, поет песню The Beatles Let It Be в его поддержку.

Антонина Туманова

