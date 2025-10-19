Тюремное заключение Саркози: экс-президент Франции будет отбывать наказание в одиночной камере, но говорит, что не боится тюрьмы – СМИ

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании его избирательной кампании со стороны Ливии, с 21 октября начнет отбывать наказание в парижской тюрьме Ла-Санте. Политика поместят в одиночную камеру. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Подробности

После многолетних судебных процессов Николя Саркози станет первым президентом Франции, который реально будет отбывать тюремный срок. Он приговорен к пяти годам лишения свободы, из которых два – условно, за "преступный сговор" по делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года средствами режима Муаммара Каддафи.

Согласно решению суда, 21 октября политика переведут в тюрьму Ла-Санте, расположенную в 14-м округе Парижа. По информации французских СМИ, Саркози разместят в одиночной камере, которая ранее была предусмотрена для заключенных, нуждающихся в повышенном уровне безопасности.

Условия содержания в изоляторе тяжелые…Ты все время один – отметила бывшая заместитель начальника тюрьмы Флави Раулт.

Заключенные в изоляторе не участвуют в групповых мероприятиях и могут выходить на прогулку только один час в день в уединенном дворе. Для них также предусмотрены отдельные спортивные помещения.

Расследование в отношении экс-президента Франции Николя Саркози не вызвано "ненавистью" — прокурор

Несмотря на приговор, 69-летний Саркози уверяет, что готов к этому испытанию. В интервью La Tribune Dimanche он заявил:

"Я не боюсь тюрьмы. Буду держать голову высоко поднятой – даже у дверей Министерства юстиции".

Во время заключения бывший президент планирует работать над новой книгой, которую, по его словам, посвятит "свободе, достоинству и истине".

Напомним

Николя Саркози суд признал виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами.

Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.