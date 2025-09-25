Сьогодні очікується вирок у справі Саркозі: експрезидент Франції може отримати 7 років за 5 мільйонів євро від Каддафі

У Парижі 25 вересня очікується вирок у гучній справі проти колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Екслідер, який керував країною з 2007 по 2012 рік, обвинувачується у незаконному фінансуванні своєї виборчої кампанії коштами, нібито отриманими від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Якщо суд визнає його винним, Саркозі може отримати до семи років ув’язнення. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Звинувачення базуються на свідченнях франко-ліванського бізнесмена Зіяда Такієддіна. За його словами, він передав соратникам Саркозі близько 5 мільйонів євро готівкою у 2006–2007 роках. Натомість тодішній кандидат у президенти мав допомогти Каддафі повернути легітимність та авторитет у Європі та на міжнародній арені, де він залишався ізольованим через теракт у Локербі 1988 року.

Справу ускладнює смерть Такієддіна, який помер у Бейруті за кілька днів до вироку. Його свідчення неодноразово змінювалися: спершу він підтверджував передачу грошей, згодом відмовлявся від обвинувачень, а потім знову їх поновлював.

Саркозі судитимуть за "лівійські" гроші під час його передвиборчої кампанії

Крім Саркозі, у справі фігурують ще 11 осіб, серед них колишній глава адміністрації президента Франції Клод Геан, екскерівник фінансування виборчої кампанії Ерік Верт та колишній міністр Бріс Ортефе. Усі вони категорично заперечують провину.

Особливу увагу привертає ймовірна роль дружини експрезидента, Карли Бруні-Саркозі: слідство підозрює подружжя у спробах тиску на свідків, аби ті змінили показання.

Обвинувачення спирається на покази кількох колишніх лівійських чиновників, нотатки ексміністра нафти Лівії Шукрі Ганема (знайденого мертвим у Відні у 2012 році), а також на документи про поїздки оточення Саркозі до Лівії напередодні його перемоги на виборах.

Нагадаємо

Ще у 2024 році у першій інстанції суду Ніколя Саркозі був засуджений до 1 року позбавлення волі. Згодом вирок пом'якшили.

Пізніше, а саме 9 лютого 2025 року Саркозі зобов'язали носити електронний браслет. Такі заходи щодо екс-гливи держави застосували в межах виконання вироку суду у справі про корупційну угоду у 2014 році.