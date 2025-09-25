Сьогодні очікується вирок у справі Саркозі: експрезидент Франції може отримати 7 років за 5 мільйонів євро від Каддафі

$41.380.00
48.800.07
ukenru
06:48 • 7536 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 22322 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 36182 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 55703 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 47610 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 43422 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 40038 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 68233 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23013 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 54685 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
64%
760мм
Популярнi новини
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана25 вересня, 00:56 • 24492 перегляди
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo02:45 • 24772 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto03:07 • 23525 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин05:22 • 32509 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo05:27 • 20764 перегляди
Публікації
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 9818 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 22370 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду24 вересня, 14:27 • 55740 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 68257 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 63170 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мустафа Джемілєв
Урсула фон дер Ляєн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Крим
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 10894 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 51670 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 110571 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 69294 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 82394 перегляди
Актуальне
Су-34
МіГ-31
The Guardian
Свіфт
Fox News

Сьогодні очікується вирок у справі Саркозі: експрезидент Франції може отримати 7 років за 5 мільйонів євро від Каддафі

Київ • УНН

 • 746 перегляди

25 вересня в Парижі очікується вирок у справі колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого обвинувачують у незаконному фінансуванні виборчої кампанії коштами від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Йому загрожує до семи років ув'язнення, а також фігурують 11 інших осіб, включаючи колишніх чиновників.

Сьогодні очікується вирок у справі Саркозі: експрезидент Франції може отримати 7 років за 5 мільйонів євро від Каддафі

У Парижі 25 вересня очікується вирок у гучній справі проти колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Екслідер, який керував країною з 2007 по 2012 рік, обвинувачується у незаконному фінансуванні своєї виборчої кампанії коштами, нібито отриманими від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Якщо суд визнає його винним, Саркозі може отримати до семи років ув’язнення. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Звинувачення базуються на свідченнях франко-ліванського бізнесмена Зіяда Такієддіна. За його словами, він передав соратникам Саркозі близько 5 мільйонів євро готівкою у 2006–2007 роках. Натомість тодішній кандидат у президенти мав допомогти Каддафі повернути легітимність та авторитет у Європі та на міжнародній арені, де він залишався ізольованим через теракт у Локербі 1988 року.

Справу ускладнює смерть Такієддіна, який помер у Бейруті за кілька днів до вироку. Його свідчення неодноразово змінювалися: спершу він підтверджував передачу грошей, згодом відмовлявся від обвинувачень, а потім знову їх поновлював.

Саркозі судитимуть за "лівійські" гроші під час його передвиборчої кампанії26.08.23, 05:32 • 702259 переглядiв

Крім Саркозі, у справі фігурують ще 11 осіб, серед них колишній глава адміністрації президента Франції Клод Геан, екскерівник фінансування виборчої кампанії Ерік Верт та колишній міністр Бріс Ортефе. Усі вони категорично заперечують провину.

Особливу увагу привертає ймовірна роль дружини експрезидента, Карли Бруні-Саркозі: слідство підозрює подружжя у спробах тиску на свідків, аби ті змінили показання.

Обвинувачення спирається на покази кількох колишніх лівійських чиновників, нотатки ексміністра нафти Лівії Шукрі Ганема (знайденого мертвим у Відні у 2012 році), а також на документи про поїздки оточення Саркозі до Лівії напередодні його перемоги на виборах.

Нагадаємо

Ще у 2024 році у першій інстанції суду Ніколя Саркозі був засуджений до 1 року позбавлення волі. Згодом вирок пом'якшили. 

Пізніше, а саме 9 лютого 2025 року Саркозі зобов'язали носити електронний браслет. Такі заходи щодо екс-гливи держави застосували в межах виконання вироку суду у справі про корупційну угоду у 2014 році.

Степан Гафтко

Новини Світу
Відень
Париж
Франція
Європа