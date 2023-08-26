Саркозі судитимуть за "лівійські" гроші під час його передвиборчої кампанії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі зіткнувся зі ще одним кримінальним процесом, цього разу за нібито приховане фінансування Лівією його перемоги на виборах 2007 року. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що судовий процес почнеться не раніше 2025 року.
Саркозі звинувачують у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії, корупції, участі у зловмисній змові та розпоряджанні державними коштами, отриманими у незаконний спосіб.
Перед судом постануть ще 12 людей, зокрема двоє колишніх міністрів внутрішніх справ та міністр бюджету.
Саркозі, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, може загрожувати до 10 років в'язниці, якщо його визнають винним у цій справі. Він також є фігурантом інших судових справ.
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