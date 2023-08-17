У Зеленського відповіли на заяву Саркозі про те, що Україні не треба вступати в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що Україні не потрібно вступати в ЄС, держава повинна бути "мостом між Європою і росією". В свою чергу, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав Саркозі “співучасником у багаторічному злочині”, повідомляє УНН.
У середу, 16 серпня, Ніколя Саркозі сказав в інтерв’ю виданню Le Figaro:
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“Перш за все, необхідно домовитися про покликання України. Чи повинна вона вступати до Європейського союзу? Я так не думаю. Україна є сполучною ланкою між Заходом і Сходом. Необхідно, щоб вона нею залишалася”, — сказав колишній президент Франції.
Та додав, що Європа дає Україні “неправдиві обіцянки, які не виконуються”, запевняючи щодо вступу до ЄС.
Доповнення
На заяву Саркозі відреагував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
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“Фантастична злочинна логіка експрезидента Франції, у якій він виправдовує загарбницькі війни росії, знову оголила одну з фундаментальних причин сьогоднішньої війни. Саме заохочення лідерами західних країн злочинних планів путіна щодо захоплення чужих земель у 2008-му та особливо у 2014 році сприяло початку повномасштабної агресії у Європі й масовому вбивству українців. Заохочення Саркозі — це безпосередня співучасть у багаторічному злочині”, — написав Подоляк у соцмережі X.
Як зазначив Подоляк, не можна заохочувати злочинців фразами “земля в обмін на мир”.
За його словами, єдиний спосіб зупинити російську війну — повернути на окуповані території міжнародне право.
“Не можна у 2023 році повторювати „досвід Саркозі“, який свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення росією українських територій із подальшою організацією масштабного геноциду та війни”, — зауважив Подоляк.
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