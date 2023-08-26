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Саркози будут судить за "ливийские" деньги во время его предвыборной кампании

Саркози будут судить за "ливийские" деньги во время его предвыборной кампании

Киев • УНН

 • 702250 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с еще одним уголовным процессом, на этот раз за якобы скрытое финансирование Ливией его победы на выборах 2007 года. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что судебный процесс начнется не ранее 2025 года.

Саркози обвиняют в незаконном финансировании предвыборной кампании, коррупции, участии в злонамеренном сговоре и распоряжении государственными средствами, полученными незаконным способом.

Перед судом предстанут еще 12 человек, в том числе двое бывших министров внутренних дел и министр бюджета.

Саркози, который занимал должность с 2007 по 2012 год, может грозить до 10 лет тюрьмы, если его признают виновным по этому делу. Он также является фигурантом других судебных дел.

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