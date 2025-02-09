Безпрецедентний випадок для Франції: на екс-президента Саркозі наділи електронний браслет

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі зобов'язали носити електронний браслет. Такі заходи щодо екс-гливи держави застосували в межах виконання вироку суду у справі про корупційну угоду у 2014 році. Про це інформує видання Le Monde, передає УНН.

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Зазначається, що носіння "браслета" екс-президентом у Франції стало першим таким випадком та безпрецедентним заходом.

Ніколя Саркозі тепер дозволено залишати свій будинок лише з 8 ранку до 20:00 - 21:30 по понеділках, середах та четвергах, у дні, коли він з'являється з 6 січня на судовому процесі за підозрою у фінансуванні Лівією його президентської кампанії 2007 року - пише видання.

Le Monde повідомляє, що ця процедура була ініційована після відхилення 18 грудня 2024 року касаційної скарги Ніколя Саркозі у так званій справі про прослуховування телефонних розмов, що призвело до остаточного винесення йому вироку - до 1 року позбавлення волі з носінням електронного браслета через корупцію та зловживання впливом.

У справі, яка також називається "Вісмут", 17 травня 2023 року колишнього главу держави вдруге визнали винним у тому, що він уклав у 2014 році "корупційну угоду" разом зі своїм давнім адвокатом Тьєррі Герцогом із Жільбером Азібером, старшим суддею Касаційного суду, щоб він передавав інформацію та намагався вплинути на апеляцію, подану у справі Беттанкура. І це в обмін на обіцяне "підвищення" на почесну посаду в Монако.

Усі троє отримали однаковий вирок, а Тьєррі Герцогу, який склав присягу 45 років тому, заборонено носити чорну мантію протягом трьох років. З відхиленням апеляційних скарг ці вироки також набувають законної сили.

Можливе умовно-дострокове звільнення

Між тим адвокат Саркозі Жаклін Лаффон розповіла, що її підзахисний "продовжує оскаржувати обґрунтованість" рішення судді. Вона додала, що екс-президент передасть справу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) до кінця місяця.

Разом з цим таке оскарження не перешкоджає виконанню вироків.

Саркозі зможе подати запит на умовно-дострокове звільнення за певних умов, як це дозволено законом для осіб старше 70 років.

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