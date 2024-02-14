У Франції суд винесе рішення про незаконне фінансування виборчої кампанії експрезидента Саркозі: вирок може бути пом'якшений

У середу, 14 лютого, апеляційний суд Парижа має винести своє рішення у так званій "Бігмаліон": справі про перевищення витрат на виборчу кампанію 2012 року, до якого мало відношення агентство комунікацій Bygmalion. У першій інстанції Ніколя Саркозі був засуджений до 1 року позбавлення волі. Наразі вже відомо, що обвинувачення запропонувало пом'якшити вирок до одного року позбавлення волі умовно, передає УНН із посиланням на Le Progres та BBC.

Деталі

Апеляційний суд Парижа сьогодні виносить рішення цієї середи у справі про надмірні витрати Ніколя Саркозі, який програв президентську кампанію в 2012 році.

Судовий розгляд розгортається навколо провального переобрання Саркозі на посаду президента у 2012 р. Суд першої інстанції визнав доведеним, що команда Саркозі перевищила ліміт витрат на передвиборчу кампанію приблизно на 20 млн євро. Для того, щоб приховати додаткові витрати, його партія UMP, яка згодом була перейменована на "Республіканців", як стверджується, приховувала витрати, використовуючи систему фіктивних рахунків-фактур.

Ця система подвійної сумісності була публічно оприлюднена в 2014 році заступником директора його кампанії Жеромом Лаврільє.

Хоча Саркозі не вважається винахідником вищезазначенної системи, кажуть, що він проігнорував важливі підказки.

2021 року 69-річного Саркозі засудили до одного року в'язниці, - таким чином він став першим президентом Франції після Другої світової війни, засудженим до реального, а не умовного тюремного терміну.

Саркозі оскаржив вирок, який, за рішенням суду, він має відбувати у вигляді домашнього арешту з електронним браслетом, а не у в'язниці.

Нещодавно обвинувачення запропонувало пом'якшити вирок до одного року позбавлення волі умовно. Також вказується, що до завершення всіх апеляцій Саркозі залишається на волі.

Нагадаємо

Франція та Україна реалізують спільні проєкти у пріоритетних галузях української економіки, таких як енергетика, транспорт з метою зміцнення співпраці та підтримки відновлення України.