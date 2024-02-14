Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  61166 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  101037 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  131032 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  194790 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  218408 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  212792 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  315135 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  355538 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  286394 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309724 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 12:02  •  10207 просмотра

Read in English

Апелляционный суд Парижа вынесет решение о том, уменьшить ли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози с 1 года заключения до условного срока в 1 год за незаконное перерасходование средств на предвыборную кампанию во время президентских выборов 2012 года.

В среду, 14 февраля, апелляционный суд Парижа должен вынести свое решение по так называемому "Бигмалион": делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, к которому имело отношение агентство коммуникаций Bygmalion. В первой инстанции Николя Саркози был приговорен к 1 году лишения свободы. Сейчас уже известно, что обвинение предложило смягчить приговор до одного года лишения свободы условно, передает УНН со ссылкой на Le Progres и BBC.

Детали

Апелляционный суд Парижа сегодня выносит решение в эту среду по делу о чрезмерных расходах Николя Саркози, который проиграл президентскую кампанию в 2012 году.

Судебное разбирательство разворачивается вокруг провального переизбрания Саркози на пост президента в 2012 г. Суд первой инстанции признал доказанным, что команда Саркози превысила лимит расходов на предвыборную кампанию примерно на 20 млн евро. Для того, чтобы скрыть дополнительные расходы, его партия UMP, которая впоследствии была переименована в "Республиканцев", как утверждается, скрывала расходы, используя систему фиктивных счетов-фактур.

Эта система двойной совместимости была публично обнародована в 2014 году заместителем директора его кампании Жеромом Лаврилье.

 Хотя Саркози не считается изобретателем вышеупомянутой системы, говорят, что он проигнорировал важные подсказки.

В 2021 году 69-летнего Саркози приговорили к одному году тюрьмы, - таким образом он стал первым президентом Франции после Второй мировой войны, приговоренным к реальному, а не условному тюремному сроку.

Саркози обжаловал приговор, который, по решению суда, он должен отбывать в виде домашнего ареста с электронным браслетом, а не в тюрьме.

Недавно обвинение предложило смягчить приговор до одного года лишения свободы условно. Также указывается, что до завершения всех апелляций Саркози остается на свободе.

Напомним,

Франция и Украина реализуют совместные проекты в приоритетных отраслях украинской экономики, таких как энергетика, транспорт с целью укрепления сотрудничества и поддержки восстановления Украины.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
У Франції суд винесе рішення про незаконне фінансування виборчої кампанії експрезидента Саркозі: вирок може бути пом'якшений
French court rules on illegal financing of former President Sarkozy's election campaign: sentence may be reduced
Новости по теме

Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Апелляционный суд Парижа вынесет решение о том, уменьшить ли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози с 1 года заключения до условного срока в 1 год за незаконное перерасходование средств на предвыборную кампанию во время президентских выборов 2012 года.

Новости Мира •   •  10207 просмотра
Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР

Перехваченные российские радиопереговоры подтвердили уничтожение украинской разведкой большого российского десантного корабля "цезарь куников", на месте которого осталось лишь маслянистое пятно.

Война •   •  14421 просмотра
Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР

Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

Российско-оккупационные войска 13 февраля совершили 73 авиаудара на Таврическом направлении, что является наибольшим количеством с начала года, в то время, как украинские войска продолжают оборону и наносят значительные потери российским войскам.

Война •   •  11775 просмотра
Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон"

Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон".

Война •   •  14271 просмотра
Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон"

"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине приближаться к стандартам Альянса в таких сферах, как закупки и логистика, перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.

Война •   •  18875 просмотра
"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг

"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украине и другим партнерам на сумму 95 миллиардов долларов.

Политика •   •  15987 просмотра
"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

Пьяный водитель врезался на минивэне в припаркованный грузовик в Киеве ночью во время комендантского часа, травмировав пассажира, и был подозреваемый в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Киев •   •  16858 просмотра
Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

Россияне в Италии расклеили пропагандистские плакаты с изображениями Зеленского и его жены, чтобы создать иллюзию усталости от президента и Украины.

Война •   •  18008 просмотра
Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Президент УСПП призывает публично называть фамилии налоговиков, которые безосновательно наносят вред бизнесу, блокируя налоговые накладные или открывая необоснованные уголовные дела.

Экономика •   •  61166 просмотра
Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами

Оползень на золотом руднике на востоке Турции вызвал беспокойство относительно потенциального загрязнения реки Евфрат цианидами из обвалившейся шахты.

Новости Мира •   •  12674 просмотра
Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами