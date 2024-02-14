Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен
Киев • УНН
Апелляционный суд Парижа вынесет решение о том, уменьшить ли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози с 1 года заключения до условного срока в 1 год за незаконное перерасходование средств на предвыборную кампанию во время президентских выборов 2012 года.
В среду, 14 февраля, апелляционный суд Парижа должен вынести свое решение по так называемому "Бигмалион": делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, к которому имело отношение агентство коммуникаций Bygmalion. В первой инстанции Николя Саркози был приговорен к 1 году лишения свободы. Сейчас уже известно, что обвинение предложило смягчить приговор до одного года лишения свободы условно, передает УНН со ссылкой на Le Progres и BBC.
Детали
Апелляционный суд Парижа сегодня выносит решение в эту среду по делу о чрезмерных расходах Николя Саркози, который проиграл президентскую кампанию в 2012 году.
Судебное разбирательство разворачивается вокруг провального переизбрания Саркози на пост президента в 2012 г. Суд первой инстанции признал доказанным, что команда Саркози превысила лимит расходов на предвыборную кампанию примерно на 20 млн евро. Для того, чтобы скрыть дополнительные расходы, его партия UMP, которая впоследствии была переименована в "Республиканцев", как утверждается, скрывала расходы, используя систему фиктивных счетов-фактур.
Эта система двойной совместимости была публично обнародована в 2014 году заместителем директора его кампании Жеромом Лаврилье.
Хотя Саркози не считается изобретателем вышеупомянутой системы, говорят, что он проигнорировал важные подсказки.
В 2021 году 69-летнего Саркози приговорили к одному году тюрьмы, - таким образом он стал первым президентом Франции после Второй мировой войны, приговоренным к реальному, а не условному тюремному сроку.
Саркози обжаловал приговор, который, по решению суда, он должен отбывать в виде домашнего ареста с электронным браслетом, а не в тюрьме.
Недавно обвинение предложило смягчить приговор до одного года лишения свободы условно. Также указывается, что до завершения всех апелляций Саркози остается на свободе.
Напомним,
Франция и Украина реализуют совместные проекты в приоритетных отраслях украинской экономики, таких как энергетика, транспорт с целью укрепления сотрудничества и поддержки восстановления Украины.
Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен
Апелляционный суд Парижа вынесет решение о том, уменьшить ли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози с 1 года заключения до условного срока в 1 год за незаконное перерасходование средств на предвыборную кампанию во время президентских выборов 2012 года.
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