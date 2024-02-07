Україна та Франція посилюють співпрацю щодо відновлення української економіки

В рамках посилення співпраці Україна і Франція реалізують спільні проєкти в пріоритетних секторах української економіки. Про це повідомляє пресслужба Мініекономіки передає УНН.

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Пані міністр економіки Юлія Свириденко зустрілась з делегацією Французької Республіки на чолі зі Спеціальним уповноваженим Президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

Також на зустрічі був присутній пан Посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Сторони обговорили поглиблення співробітництва між двома країнами, збільшення фінансування розвитку приватного сектору, а також надання технічної допомоги та французького досвіду в Україні.

Очільниця Мінекономіки заявила, що для швидкого відновлення України Києву необхідні приватні інвестиції, оскільки вони мають найвищий мультиплікаційний ефект на економіку.

Ключовими секторами, які будуть пріоритетними для інвестування у 2024-2027 роках та мають найбільший потенціал для зростання України, є енергетичний сектор, транспорт і логістика для експорту, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, переробна промисловість (включно з "зеленою" металургією), IT та діджиталізація, зелений перехід і охорона довкілля