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Україна та Франція посилюють співпрацю щодо відновлення української економіки

Україна та Франція посилюють співпрацю щодо відновлення української економіки

Київ • УНН

 • 30398 перегляди

Франція та Україна реалізують спільні проєкти у пріоритетних галузях української економіки, таких як енергетика, транспорт з метою зміцнення співпраці та підтримки відновлення України.

В рамках посилення співпраці Україна і Франція реалізують спільні проєкти в пріоритетних секторах української економіки. Про це повідомляє пресслужба Мініекономіки передає УНН.

Деталі 

Пані міністр економіки Юлія Свириденко зустрілась з делегацією Французької Республіки на чолі зі Спеціальним уповноваженим Президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

Також на зустрічі був присутній пан Посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Сторони обговорили поглиблення співробітництва між двома країнами, збільшення фінансування розвитку приватного сектору, а також надання технічної допомоги та французького досвіду в Україні.

Очільниця Мінекономіки заявила, що для швидкого відновлення України Києву необхідні приватні інвестиції, оскільки вони мають найвищий мультиплікаційний ефект на економіку.

Ключовими секторами, які будуть пріоритетними для інвестування у 2024-2027 роках та мають найбільший потенціал для зростання України, є енергетичний сектор, транспорт і логістика для експорту, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, переробна промисловість (включно з "зеленою" металургією), IT та діджиталізація, зелений перехід і охорона довкілля

- резюмувала Свириденко.

У відомстві додають, що під час зустрічі сторони обговорили підготовку та реалізацію двосторонніх міжурядових економічних угод та співпрацю країн в напрямку гарантій інвестицій. 

Ми останні декілька місяців активно працюємо з нашими французькими колегами над підготовкою декількох проєктів економічної співпраці для відбудови нашої економіки, залучення нових інвесторів та надання гарантій інвестицій

- підсумувала міністр економіки.

Франція надасть експертну підтримку Україні в межах переговорів про вступ до ЄС14.01.24, 04:04 • 100312 переглядiв

Доповнення

Ще однією темою для перемовин стало ухвалення Ukraine Facility, який передбачає виділення фінансування в розмірі 50 млрд євро на найближчі 4 роки, та програм фінансування державних і приватних проєктів з використанням інструментів гарантій в рамках однієї із складових Ukraine Facility.

Нагадаємо

Франція зацікавлена в розвитку співпраці з Україною в атомній галузі. Таке співробітництво підсилить енергетичну безпеку України, Франції та всієї Європи, зменшивши залежність від російської атомної галузі

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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