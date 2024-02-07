Україна та Франція посилюють співпрацю щодо відновлення української економіки
Київ • УНН
Франція та Україна реалізують спільні проєкти у пріоритетних галузях української економіки, таких як енергетика, транспорт з метою зміцнення співпраці та підтримки відновлення України.
В рамках посилення співпраці Україна і Франція реалізують спільні проєкти в пріоритетних секторах української економіки. Про це повідомляє пресслужба Мініекономіки передає УНН.
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Пані міністр економіки Юлія Свириденко зустрілась з делегацією Французької Республіки на чолі зі Спеціальним уповноваженим Президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.
Також на зустрічі був присутній пан Посол Франції в Україні Гаель Весьєр.
Сторони обговорили поглиблення співробітництва між двома країнами, збільшення фінансування розвитку приватного сектору, а також надання технічної допомоги та французького досвіду в Україні.
Очільниця Мінекономіки заявила, що для швидкого відновлення України Києву необхідні приватні інвестиції, оскільки вони мають найвищий мультиплікаційний ефект на економіку.
Ключовими секторами, які будуть пріоритетними для інвестування у 2024-2027 роках та мають найбільший потенціал для зростання України, є енергетичний сектор, транспорт і логістика для експорту, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, переробна промисловість (включно з "зеленою" металургією), IT та діджиталізація, зелений перехід і охорона довкілля
У відомстві додають, що під час зустрічі сторони обговорили підготовку та реалізацію двосторонніх міжурядових економічних угод та співпрацю країн в напрямку гарантій інвестицій.
Ми останні декілька місяців активно працюємо з нашими французькими колегами над підготовкою декількох проєктів економічної співпраці для відбудови нашої економіки, залучення нових інвесторів та надання гарантій інвестицій
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Ще однією темою для перемовин стало ухвалення Ukraine Facility, який передбачає виділення фінансування в розмірі 50 млрд євро на найближчі 4 роки, та програм фінансування державних і приватних проєктів з використанням інструментів гарантій в рамках однієї із складових Ukraine Facility.
Нагадаємо
Франція зацікавлена в розвитку співпраці з Україною в атомній галузі. Таке співробітництво підсилить енергетичну безпеку України, Франції та всієї Європи, зменшивши залежність від російської атомної галузі