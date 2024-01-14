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Франція надасть експертну підтримку Україні в межах переговорів про вступ до ЄС

Київ • УНН

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Франція обіцяє допомогти Україні у процесі вступу до ЄС, а міністр Седжорн запропонував експертну допомогу у досягненні критеріїв членства.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пообіцяв, що його країна надасть експертну допомогу аби прискорити досягнення Україною критеріїв вступу до ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу віце-прем'єр-міністра України.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина 13 січня зустрілась із новопризначеним Міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Стефаном Сежурне, який прибув до Києва з офіційним візитом.

"Ми дуже вдячні Франції, яка стала однією з перших країн-членів Європейського Союзу, що запропонувала надати свою експертну допомогу в процесі вступу України до ЄС. Цей обмін досвідом та експертизою не лише посилить Україну на шляху до членства, а й поглибить відносини між нашими країнами. Хочу підкреслити, що країна є повністю спроможною пройти всі етапи переговорного процесу. Ми чітко продемонстрували, що ні в Уряді, ні Парламенті не буде жодних затримок чи зволікань, коли йдеться про рішення, пов'язані з європейською інтеграцією. Окрім великою урядової команди, маємо сильну експертизу в громадянському суспільстві", – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Зі свого боку Стефан Сежурне запевнив, що Франція підтримуватиме Україну на кожному кроці її європейського шляху і готова надавати експертну допомогу, аби прискорити досягнення Україною критеріїв вступу.

Напередодні позачергового Саміту Європейської Ради 1 лютого, Ольга Стефанішина та Стефан Сежурне обговорили підготовку рішень по Україні, зокрема ухвалення нового фінансового інструменту обсягом 50 млрд євро.

"Для нас життєво важливо мати рішення щодо багаторічної допомоги, тому що відповідний механізм забезпечує економічну стабільність і передбачуваність країни у перспективі. Розраховуємо на лідерство та підтримку Франції у досягненні відповідного консенсусу держав-членів", – заявила Віце-прем‘єр-міністр.

Під час зустрічі учасники обговорили також процес євроатлантичної інтеграції України та очікування від майбутнього Саміту лідерів Альянсу у Вашингтоні.

"У нас є солідне підґрунтя для прийняття політичних рішень на Саміті. З часу Саміту у Вільнюсі ми запустити повноцінно діючу Раду Україна-НАТО на всіх рівнях, підготували порядок денний реформ у секторі безпеки і оборони, комплексний план допомоги, а також дорожню карту для досягнення повної взаємосумісності. Усі члени Альянсу розуміють, що наступний крок до членства України в НАТО – на часі. Тож ми продовжимо працювати над цим, сподіваємось на вашу підтримку", – наголосила Ольга Стефанішина.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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