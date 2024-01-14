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Франция предоставит экспертную поддержку Украине в рамках переговоров о вступлении в ЕС

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 02:04  •  29721 просмотра

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Франция обещает помочь Украине в процессе вступления в ЕС, а министр Седжорн предложил экспертную помощь в достижении критериев членства.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что его страна предоставит экспертную помощь, чтобы ускорить достижение Украиной критериев вступления в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу вице-премьер-министра Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 13 января встретилась с новоназначенным Министром по делам Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, который прибыл в Киев с официальным визитом.

"Мы очень благодарны Франции, которая стала одной из первых стран-членов Европейского Союза, предложившей предоставить свою экспертную помощь в процессе вступления Украины в ЕС. Этот обмен опытом и экспертизой не только усилит Украину на пути к членству, но и углубит отношения между нашими странами. Хочу подчеркнуть, что страна полностью способна пройти все этапы переговорного процесса. Мы четко продемонстрировали, что ни в Правительстве, ни в Парламенте не будет никаких задержек или проволочек, когда речь идет о решениях, связанных с европейской интеграцией. Кроме большой правительственной команды, имеем сильную экспертизу в гражданском обществе", - отметила Вице-премьер-министр.

Со своей стороны Стефан Сежурне заверил, что Франция будет поддерживать Украину на каждом шагу ее европейского пути и готова предоставлять экспертную помощь, чтобы ускорить достижение Украиной критериев вступления.

Накануне внеочередного Саммита Европейского Совета 1 февраля, Ольга Стефанишина и Стефан Сежурне обсудили подготовку решений по Украине, в частности принятие нового финансового инструмента объемом 50 млрд евро.

"Для нас жизненно важно иметь решение о многолетней помощи, потому что соответствующий механизм обеспечивает экономическую стабильность и предсказуемость страны в перспективе. Рассчитываем на лидерство и поддержку Франции в достижении соответствующего консенсуса государств-членов", - заявила Вице-премьер-министр.

Во время встречи участники обсудили также процесс евроатлантической интеграции Украины и ожидания от предстоящего Саммита лидеров Альянса в Вашингтоне.

"У нас есть солидная основа для принятия политических решений на Саммите. Со времени Саммита в Вильнюсе мы запустить полноценно действующий Совет Украина-НАТО на всех уровнях, подготовили повестку дня реформ в секторе безопасности и обороны, комплексный план помощи, а также дорожную карту для достижения полной взаимосовместимости. Все члены Альянса понимают, что следующий шаг к членству Украины в НАТО - актуально. Поэтому мы продолжим работать над этим, надеемся на вашу поддержку", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Франція надасть експертну підтримку Україні в межах переговорів про вступ до ЄС
France will provide expert support to Ukraine within the framework of EU accession negotiations
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