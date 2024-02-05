Франція висловлює зацікавленість у співпраці з Україною в атомному секторі
Київ • УНН
Франція зацікавлена у розвитку співпраці з Україною в атомній галузі для зміцнення енергетичної безпеки та зменшення залежності від росії.
Франція зацікавлена в розвитку співпраці з Україною в атомній галузі. Таке співробітництво підсилить енергетичну безпеку України, Франції та всієї Європи, зменшивши залежність від російської атомної галузі. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч зі спеціальним представником Президента Французької Республіки з питань допомоги та відбудови України П’єром Ельброном. Захід також відвідали представники Французького агентства розвитку (AFD), казначейства Франції, посольства Франції в Україні та заступники міністра Світлана Гринчук та Ярослав Демченков.
На зустрічі була обговорена складна ситуація в українському енергосекторі, спричинена масованими російськими атаками на об’єкти енергетичної інфраструктури. Міністр Галущенко повідомив, що ворог змінив тактику, наносячи удари переважно по підстанціях та генеруючих об’єктах, що забезпечують електропостачання промислових регіонів, наближених до лінії зіткнення.
Саме тому ми продовжуємо курс на створення резервів енергетичного обладнання для швидкого реагування на виклики, а також на децентралізацію генерації. Будемо вдячні партнерам за допомогу у нарощуванні на місцях потужностей розподіленої генерації, зокрема газових турбін, та розвитку мереж
П’єр Ельброн підтвердив підтримку Франції Україні та висловив зацікавленість у розвитку співпраці в атомній галузі. Позаяк майбутнє співробітництво зміцнить енергетичну безпеку не тільки обох країн, а й цілої Європи, зменшивши залежність європейських країн від російської атомної галузі.
Зустріч також акцентувала увагу на забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки у зв’язку із загрозами, які виникають через окупацію росіянами Запорізької АЕС.
Додамо
Сторони також обговорили деталі реалізації проєктів співпраці в різних галузях енергетики між французькими та українськими компаніями.
Галущенко привітав рішення про відкриття представництва Французького агентства розвитку в Києві.
Франція викликає посла росії на тлі загибелі французьких волонтерів від удару рф в Україні та сплеску дезінформації - Reuters05.02.24, 09:28 • 26593 перегляди