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Франція викликає посла росії на тлі загибелі французьких волонтерів від удару рф в Україні та сплеску дезінформації - Reuters

Франція викликає посла росії на тлі загибелі французьких волонтерів від удару рф в Україні та сплеску дезінформації - Reuters

Київ • УНН

 • 26593 перегляди

Франція викликає посла росії, щоб засудити удар російського безпілотника в Україні, в результаті якого загинули двоє французьких гуманітарних працівників, а також поширення російської дезінформації.

Франція викличе посла росії в понеділок після загибелі двох французьких гуманітарних працівників після російського удару в Україні та того, що Париж назвав сплеском російської дезінформації, з посиланням на французьке дипломатичне джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Двох французьких волонтерів було вбито і ще трьох поранено внаслідок атаки російського безпілотника в Херсонській області на півдні України 1 лютого, що міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне назвав актом "варварства".

"Франція ще раз заявить про своє засудження російських ударів, - заявило дипломатичне джерело. - Вона також засудить сплеск дезінформації проти Франції".

Париж звинуватива росію у регулярному поширенні неправдивої інформації. Наприкінці січня він відкинув будь-які припущення про те, що Париж має найманців, які діють в Україні, наступного дня після того, як російські законодавці ухвалили резолюцію, яка засуджує французьких "найманців" в Україні.

Він також звинуватив президента росії володимира путіна у передачі неправдивої інформації після того, як припустив, що ракети, які збили російський літак, могли бути випущені французькою системою ППО.

"Міністерство закордонних справ попередило про подальшу дезінформацію з боку Росії напередодні візиту президента Еммануеля Макрона до України наприкінці цього місяця", - пише видання.

Усього через два дні після того, як 16 січня він оголосив про постачання нової зброї, міністерство оборони росії заявило, що його сили вбили близько 60 французьких найманців внаслідок удару по будівлі у Харкові.

Воно не надало доказів на підтримку цього твердження, і Франція відкинула ці звинувачення.

Макрон і Зеленський відреагували на загибель французьких волонтерів через удар рф по Херсонщині02.02.24, 12:54 • 29174 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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