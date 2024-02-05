Франция вызывает посла россии на фоне гибели французских волонтеров от удара рф в Украине и всплеска дезинформации - Reuters

Франция вызовет посла россии в понедельник после гибели двух французских гуманитарных работников после российского удара в Украине и того, что Париж назвал всплеском российской дезинформации, со ссылкой на французский дипломатический источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Двое французских волонтеров были убиты и еще трое ранены в результате атаки российского беспилотника в Херсонской области на юге Украины 1 февраля, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне назвал актом "варварства".

"Франция еще раз заявит о своем осуждении российских ударов, - заявил дипломатический источник. - Она также осудит всплеск дезинформации против Франции".

Париж обвиняет россию в регулярном распространении ложной информации. В конце января он отверг любые предположения о том, что Париж имеет наемников, действующих в Украине, на следующий день после того, как российские законодатели приняли резолюцию, осуждающую французских "наемников" в Украине.

Он также обвинил президента россии владимира путина в передаче ложной информации после того, как предположил, что ракеты, которые сбили российский самолет, могли быть выпущены французской системой ПВО.

"Министерство иностранных дел предупредило о дальнейшей дезинформации со стороны россии накануне визита президента Эммануэля Макрона в Украину в конце этого месяца", - пишет издание.

Всего через два дня после того, как 16 января он объявил о поставках нового оружия, министерство обороны россии заявило, что его силы убили около 60 французских наемников в результате удара по зданию в Харькове.

Оно не предоставило доказательств в поддержку этого утверждения, и Франция отвергла эти обвинения.

Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области