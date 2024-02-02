Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
  •  142519 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  174775 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  152287 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  153600 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  156445 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  138848 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  149193 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  165597 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  168877 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158440 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области

Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 10:54  •  10703 просмотра

Read in English

Президент Франции Макрон осудил российскую атаку в Херсонской области, в результате которой погибли двое французских гуманитарных работников, как трусливый и недостойный акт, а Президент Украины Зеленский заявил, что российский террор не знает границ.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на гибель в Херсонской области двух французских гуманитарных работников и ранения других иностранных волонтеров в результате российского удара, назвав это трусливым и недостойным поступком. На сообщение отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, указав, что российский террор не знает границ и национальности жертв, пишет УНН.

Двое французских гуманитарных работников были убиты в Украине в результате российского удара. Трусливый и недостойный поступок. Мои мысли с их близкими и ранеными собратьями. Я выражаю солидарность всем волонтерам, которые стремятся помочь населению

- написал Макрон в X.

На сообщение отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Российский террор не знает границ и национальности жертв. Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны за их человечность. Мои соболезнования их близким. Желаю скорейшего выздоровления другим, кто пострадал в этой ужасной атаке

- ответил Макрону Зеленский в соцсети.

В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены01 февраль 2024, 17:46 • 109046 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
khersonХерсон
Макрон і Зеленський відреагували на загибель французьких волонтерів через удар рф по Херсонщині
Macron and Zelenskyy react to the deaths of French volunteers due to Russia's strike in Kherson region
Новости по теме

Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области

Президент Франции Макрон осудил российскую атаку в Херсонской области, в результате которой погибли двое французских гуманитарных работников, как трусливый и недостойный акт, а Президент Украины Зеленский заявил, что российский террор не знает границ.

Война •   •  10703 просмотра
Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области

В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды

Для обеспечения мониторинга и контроля за использованием водных ресурсов в Украине планируют создать НАК "Вода Украины".

Экономика •   •  7407 просмотра
В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды

В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76

спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела пленных, якобы погибших во время падения самолета Ил-76 под Белгородом.

Война •   •  11812 просмотра
В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76

МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе

МХП остается крупнейшим налогоплательщиком в аграрном секторе Украины, уплатив более 6 млрд грн налогов в 2023 году, что на 31% больше, чем в предыдущем году.

Новости Бизнеса •   •  5116 просмотра
МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе

Кулеба встретился с главой МИД Канады: обсудили изменения в соглашение о свободной торговле, возвращение похищенных рф детей и тему оружия

Министры иностранных дел Канады и Украины обсудили ратификацию поправок к Соглашению о свободной торговле и роль Канады в возвращении похищенных украинских детей, а также предоставление систем противовоздушной обороны и другого вооружения.

Война •   •  12700 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Канады: обсудили изменения в соглашение о свободной торговле, возвращение похищенных рф детей и тему оружия

Суд в Аргентине отпустил под подписку о невыезде сына российского олигарха, задержанного по запросу Украины

Аргентинский суд освободил сына российского олигарха Чуркина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по требованию Украины, разрешив ему остаться в Аргентине в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в течение 45 дней.

Криминал и ЧП •   •  8968 просмотра
Суд в Аргентине отпустил под подписку о невыезде сына российского олигарха, задержанного по запросу Украины

Первые 1,5 млрд евро помощи от ЕС Украина может получить уже в марте - представитель Украины в ЕС

До конца февраля ЕС может проголосовать за выделение Украине 50 миллиардов евро, что позволит стране получить первый транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро в марте.

Экономика •   •  11380 просмотра
Первые 1,5 млрд евро помощи от ЕС Украина может получить уже в марте - представитель Украины в ЕС

В Киев прибыла глава МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посещает Киев.

Война •   •  12056 просмотра
В Киев прибыла глава МИД Канады

Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который позволит растаможивать автомобили через приложение "Дія", чтобы устранить человеческий фактор и уменьшить коррупцию.

Экономика •   •  11568 просмотра
Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект

В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду

Турецкие правоохранители задержали 7 человек, которых подозревают в продаже информации о местных объектах Моссаду.

Новости Мира •   •  8346 просмотра
В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду