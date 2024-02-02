Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на гибель в Херсонской области двух французских гуманитарных работников и ранения других иностранных волонтеров в результате российского удара, назвав это трусливым и недостойным поступком. На сообщение отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, указав, что российский террор не знает границ и национальности жертв, пишет УНН.

Двое французских гуманитарных работников были убиты в Украине в результате российского удара. Трусливый и недостойный поступок. Мои мысли с их близкими и ранеными собратьями. Я выражаю солидарность всем волонтерам, которые стремятся помочь населению - написал Макрон в X.

На сообщение отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Российский террор не знает границ и национальности жертв. Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны за их человечность. Мои соболезнования их близким. Желаю скорейшего выздоровления другим, кто пострадал в этой ужасной атаке - ответил Макрону Зеленский в соцсети.

В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены