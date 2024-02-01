В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены

Оккупационные войска рф нанесли удар по Бериславу на Херсонщине, в результате чего погибли двое волонтеров из Франции. об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Прокудин заявил, что из-за вражеского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры.

армия рф убила двух граждан Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы. Среди раненых также активист украинского представительства организации - говорится в заметке.

Напомним

Также сегодня днем российские войска на Херсонщине ударили по медикам беспилотником. Предварительно врачи не пострадали, но оккупанты повредили авитику "скорой".

В январе россияне почти 2800 раз обстреляли Херсонскую область: 23 человека погибли