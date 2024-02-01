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На Херсонщині через російський обстріл загинуло двоє волонтерів з Франції, ще троє іноземців поранені

Київ • УНН

 • 109547 перегляди

Російські окупаційні війська завдали удару по Бериславу Херсонської області, в результаті якого загинули двоє французьких волонтерів, ще троє іноземців отримали поранення.

Окупаційні війська рф завдали удар по Бериславу на Херсонщині, в результаті чого загинуло двоє волонтерів з Франції. про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі 

Прокудін заявив, що через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери.

армія рф вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації 

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Також сьогодні вдень російські війська на Херсонщині вдарили по медиках безпілотником. Попередньо лікарі не постраждали, але окупанти пошкодили авітіку "швидкої".

У січні росіяни майже 2800 разів обстріляли Херсонщину: 23 людини загинули01.02.24, 09:32 • 27568 переглядiв

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