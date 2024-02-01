Армія рф з безпілотника атакувала бригаду "швидкої" на Херсонщині

Бригаду швидкої допомоги атакували російські війська, вдаривши по медиках із безпілотника, у Херсонській області, лікарі не постраждали, повідомили у Херсонській ОВА у четвер, пише УНН.

російська армія атакувала бригаду "швидкої" на Херсонщині. Подія трапилася у Бериславському районі. Ворог вдарив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику. (...) На щастя, лікарі не постраждали - повідомили в ОВА у Telegram.

Автівка, як зазначається, зазнала пошкоджень.

У січні росіяни майже 2800 разів обстріляли Херсонщину: 23 людини загинули