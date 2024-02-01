Армія рф з безпілотника атакувала бригаду "швидкої" на Херсонщині
Київ • УНН
Бригада швидкої допомоги в Херсонській області України була атакована російським безпілотником, який пошкодив їхній автомобіль, але не поранив лікарів.
Бригаду швидкої допомоги атакували російські війська, вдаривши по медиках із безпілотника, у Херсонській області, лікарі не постраждали, повідомили у Херсонській ОВА у четвер, пише УНН.
російська армія атакувала бригаду "швидкої" на Херсонщині. Подія трапилася у Бериславському районі. Ворог вдарив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику. (...) На щастя, лікарі не постраждали
Автівка, як зазначається, зазнала пошкоджень.
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