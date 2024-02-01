Армия рф с беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области

После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ

В ЕС согласились, что Евросовет может предложить Еврокомиссии пересмотреть программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро через два года, если это будет необходимо.