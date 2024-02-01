Армия рф с беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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31.01.24  •  160414 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157496 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174923 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Армия рф с беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области

Бригада скорой помощи в Херсонской области Украины была атакована российским беспилотником, который повредил их автомобиль, но не ранил врачей.

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В Днепре правоохранители задержали мужчину, который нанес многочисленные ножевые ранения 11-летней девочке, что привело к ее смерти.

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"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины

По словам министра иностранных дел Украины выделение Украине 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, демонстрирует постоянную поддержку Киева. Кроме того, это разрушает заявления об усталости международных партнеров от войны.

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"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины

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Фермеры в Брюсселе протестуют возле Европейского парламента, поджигая костры, зажигая фейерверки, бросая яйца и камни, что привело к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ.

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Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что пакет помощи на 50 миллиардов евро укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на россию.

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Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области мошенника, который выдавал себя за сотрудника контрразведки и предлагал трудоустройство в СБУ за деньги.

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В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе

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Спутниковые снимки от 31 января показывают 500-метровый след от падения российского военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился под белгородом 24 января.

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В ЕС согласились, что Евросовет может предложить Еврокомиссии пересмотреть программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро через два года, если это будет необходимо.

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После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ