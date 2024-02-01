В январе россияне почти 2800 раз обстреляли Херсонскую область: 23 человека погибли

По меньшей мере 122 человека пострадали в результате российских обстрелов населенных пунктов Херсонской области в январе этого года. Среди них - 23 погибших. Такие данные в первый месяц февраля привел председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По его словам, россияне в январе нанесли более тысячи артиллерийских ударов. Осуществили четыре сотни атак с беспилотников и почти четыре десятка авиаударов.

В общем - 2793 обстрела или 13741 выпущенный снаряд. Для кого-то - это жуткая статистика, для жителей Херсонщины - ужасное настоящее. В течение января оккупационные войска продолжили безжалостно крыть огнем мирные населенные пункты области. - заявил Прокудин.

По его словам, под ударом оказывались многоэтажки, частные дома, медицинское учреждение, школы и другие гражданские объекты.

"Из-за российского террора пострадали 122 человека. К сожалению, среди них 23 - погибшие", - указал Прокудин.

По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых