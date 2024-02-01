В январе россияне почти 2800 раз обстреляли Херсонскую область: 23 человека погибли
В январе россияне обстреляли Херсонскую область почти 2800 раз, в результате чего 23 человека погибли и около 100 получили ранения.
В Донецкой области россияне убили еще одного человека, двое ранены - ОВА
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, за минувшие сутки в результате российской агрессии в селе Цукурино Донецкой области погиб один местный житель, по области еще двое получили ранения.
В минобороны рф сообщили об атаке дронов на белгородскую и воронежскую области
министерство обороны россии сообщило, что сегодня утром над белгородской и воронежской областями было сбито шесть беспилотников.
Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"
Руководитель военной разведки Украины спрогнозировал, что следующие шесть месяцев войны будут "интересными".
Враг за сутки четыре раза атаковал Николаевщину баллистикой: повреждена инфраструктура и сеть электроснабжения
За минувшие сутки российская армия четыре раза обстреляла Николаевскую область баллистическими ракетами, повредив инфраструктуру и электросети.
В результате вечерней атаки вражеских дронов на Харьков есть попадания по территории промобъекта - ОВА
Из-за атаки вражеских беспилотников на гражданский промышленный объект в Харькове никто не пострадал.
Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв
Российские войска ночью выпустили около десятка снарядов, били из артиллерии по селам Никопольского района Днепропетровской области, обошлось без жертв.
По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых
За минувшие сутки российские войска 41 раз обстреляли Херсонскую область, с применением артиллерии, ракет, танков, беспилотников и авиации, ранив шесть человек.
россияне за сутки ударили почти 170 раз по Запорожской области, атаковали 58 дронами
Российские войска атаковали 27 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 169 ударов с помощью 58 беспилотников, но без жертв.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 386 тысяч
По оценкам украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли более 386 000 потерь, в том числе потеряли 6 322 танка.