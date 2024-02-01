У січні росіяни майже 2800 разів обстріляли Херсонщину: 23 людини загинули
Київ • УНН
У січні росіяни обстріляли Херсонську область майже 2800 разів, в результаті чого 23 людини загинули і близько 100 отримали поранення.
Щонайменше 122 людини постраждали внаслідок російських обстрілів населених пунктів Херсонської області у січні цього року. Серед них - 23 загиблих. Такі дані у перший місяць лютого навів голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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За його словами, росіяни у січні завдали більш ніж тисячу артилерійських ударів. Здійснили чотири сотні атак з безпілотників та майже чотири десятки авіаударів.
Загалом – 2793 обстріли або 13741 випущений снаряд. Для когось – це моторошна статистика, для жителів Херсонщини – жахливе сьогодення. Протягом січня окупаційні війська продовжили безжально крити вогнем мирні населені пункти області.
За його словами, під ударом опинялися багатоповерхівки, приватні оселі, медичний заклад, школи та інші цивільні обʼєкти.
"Через російський терор постраждали 122 людини. На жаль, серед них 23 – загиблі", - вказав Прокудін.
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