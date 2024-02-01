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У січні росіяни майже 2800 разів обстріляли Херсонщину: 23 людини загинули

У січні росіяни майже 2800 разів обстріляли Херсонщину: 23 людини загинули

Київ • УНН

 • 27568 перегляди

У січні росіяни обстріляли Херсонську область майже 2800 разів, в результаті чого 23 людини загинули і близько 100 отримали поранення.

Щонайменше 122 людини постраждали внаслідок російських обстрілів населених пунктів Херсонської області у січні цього року. Серед них -  23 загиблих. Такі дані у перший місяць лютого навів голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН

Деталі

За його словами, росіяни у січні завдали більш ніж тисячу артилерійських ударів. Здійснили чотири сотні атак з безпілотників та майже чотири десятки авіаударів. 

Загалом – 2793 обстріли або 13741 випущений снаряд.  Для когось – це моторошна статистика, для жителів Херсонщини – жахливе сьогодення. Протягом січня окупаційні війська продовжили безжально крити вогнем мирні населені пункти області. 

- заявив Прокудін.

За його словами, під ударом опинялися багатоповерхівки, приватні оселі, медичний заклад, школи та інші цивільні обʼєкти. 

"Через російський терор постраждали 122 людини. На жаль, серед них 23 – загиблі", - вказав Прокудін.

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