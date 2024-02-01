По Херсонщині ворог завдав ракетний удар, випустив 164 снаряди: шестеро поранених
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 41 раз обстріляли Херсонську область, із застосуванням артилерії, ракет, танків, безпілотників та авіації, поранивши шістьох людей.
Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 41 раз, у тому числі завдали ракетний удар, поранено шістьох людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. Також здійснив ракетний удар
З його слів, ворог по місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди.
російські військові, за даними Прокудіна, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні.
"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - зазначив голова ОВА.
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