Херсон вже понад годину під обстрілом окупантів: пошкоджено будинок, магазини та електромережу

Армія рф вже понад годину гатить по Херсону. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в одному з районів пошкоджено будинок та магазини, електромережу, передає УНН.

За словами Прокудіна, окупанти вже понад годину гатять по Херсону.

"Одне із влучань - у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу. Деталі - встановлюються", - додав голова ОВА.

росіяни обстрілюють Херсон - МВА

Він також оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент влучання одного зі снарядів.