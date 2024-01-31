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Херсон вже понад годину під обстрілом окупантів: пошкоджено будинок, магазини та електромережу

Херсон вже понад годину під обстрілом окупантів: пошкоджено будинок, магазини та електромережу

Київ • УНН

 • 33805 перегляди

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації, російська армія обстрілює Херсон понад годину, пошкодивши будинок, магазини та електромережу в одному з районів міста.

Армія рф вже понад годину гатить по Херсону. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в одному з районів пошкоджено будинок та магазини, електромережу, передає УНН.

За словами Прокудіна, окупанти вже понад годину гатять по Херсону.

"Одне із влучань - у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу. Деталі - встановлюються", - додав голова ОВА.

росіяни обстрілюють Херсон - МВА31.01.24, 19:40 • 27000 переглядiв

Він також оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент влучання одного зі снарядів.

Антоніна Туманова

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