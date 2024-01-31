Херсон вже понад годину під обстрілом окупантів: пошкоджено будинок, магазини та електромережу
Київ • УНН
За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації, російська армія обстрілює Херсон понад годину, пошкодивши будинок, магазини та електромережу в одному з районів міста.
Армія рф вже понад годину гатить по Херсону. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в одному з районів пошкоджено будинок та магазини, електромережу, передає УНН.
За словами Прокудіна, окупанти вже понад годину гатять по Херсону.
"Одне із влучань - у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу. Деталі - встановлюються", - додав голова ОВА.
росіяни обстрілюють Херсон - МВА31.01.24, 19:40 • 27000 переглядiв
Він також оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент влучання одного зі снарядів.