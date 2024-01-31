Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  151590 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  162861 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  146640 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  138503 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  135850 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131262 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Новости по теме

Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть

По словам главы Херсонской областной военной администрации, российская армия обстреливает Херсон более часа, повредив дом, магазины и электросеть в одном из районов города.

Война •   •  23088 просмотра
Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть

Важна дальнейшая консолидация: Зеленский о заседании Евросовета на уровне лидеров

Зеленский сказал, что дальнейшая консолидация будет важной для подготовки к предстоящему заседанию Европейского Совета на уровне лидеров и определения приоритетов на оставшуюся часть года, которые нужны Украине и Европе.

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Важна дальнейшая консолидация: Зеленский о заседании Евросовета на уровне лидеров

В Одесской области успешно действует "єОселя": бойцам сил обороны компенсированы первые 82 кредита

Благодаря подписанному договору и на основании предоставленного банком реестра наших защитников компенсацию получили первые 82 участника государственной программы "єОселя", которые соответствуют требованиям областной программы.

Общество •   •  24430 просмотра
В Одесской области успешно действует "єОселя": бойцам сил обороны компенсированы первые 82 кредита

Посол Италии и министр МВД Украины обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании

Посол Италии в Украине встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить предоставление гуманитарной помощи, военной помощи и финансирование техники для разминирования, при этом посол заверил, что дальнейшая поддержка остается приоритетом.

Война •   •  24081 просмотра
Посол Италии и министр МВД Украины обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании

В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве

Сумской городской совет тайным голосованием отстранил городского голову Александра Лысенко от должности после сообщения ему о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 2,13 млн грн по делу о взяточничестве.

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В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Международный суд ООН признал россию виновной в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма по одной из ее статей в обвинениях Украины против россии, связанных с финансированием терроризма на востоке Украины.

Война •   •  73966 просмотра
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

россияне обстреливают Херсон - МВА

российские войска, оккупировавшие левый берег, длительное время ведут обстрел Херсона. В МВА призывают горожан держаться подальше от окон.

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россияне обстреливают Херсон - МВА

На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге

Мать в Харьковской области Украины оставила своих 1-летнего и 3-летнего детей дома одних более чем на два дня, уехав в гости к подруге.

Криминал и ЧП •   •  17578 просмотра
На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге

Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой

207 украинцев, в том числе 8 пограничников из Одесской области, были освобождены из российского плена 31 января.

Общество •   •  20978 просмотра
Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой

Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"

Услугой продажи автомобилей в приложении "Дія" воспользовались более 12 тысяч украинцев. Средняя стоимость автомобиля по договору составила 270 345 грн, а самые популярные марки - Volkswagen, Ford, Renault и ВАЗ.

Общество •   •  20451 просмотра
Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"