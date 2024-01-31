Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть

Армия рф уже более часа бьет по Херсону. Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, в одном из районов повреждены дом и магазины, электросеть, передает УНН.

По словам Прокудина, оккупанты уже более часа бьют по Херсону.

"Одно из попаданий - в Днепровском районе. Ударом повреждены дом и магазины, электросеть. Детали - устанавливаются", - добавил глава ОГА.

россияне обстреливают Херсон - МВА

Он также обнародовал видео, на котором зафиксирован момент попадания одного из снарядов.