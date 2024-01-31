россияне обстреливают Херсон - МВА

Оккупационные войска рф обстреливают Херсон с оккупированного левого берега. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Херсон длительное время под вражеским огнем! Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левого берега - говорится в сообщении.

Мрочко призвал горожан держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.

Дополнение

Сегодня в Бериславе на Херсонщине под вражеский удар с дрона попали супруги - оккупанты сбросили на них взрывчатку, когда те ехали на мотоцикле,

ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины