росіяни з дрона скинули вибухівку на подружжя у Бериславі, вони у лікарні
Київ • УНН
Пара, яка їхала на мотоциклі в Бериславі Херсонської області, отримала поранення, коли російські безпілотники скинули на них вибухівку.
У Бериславі на Херсонщині під ворожий удар з дрона потрапило подружжя - окупанти скинули на них вибухівку, коли ті їхали на мотоциклі, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
росіяни знову атакували Берислав з безпілотника. Під удар потрапило подружжя. 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли окупанти скинули на них два вибухові предмети
Постраждалих, з його слів, госпіталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний, додав він.
Росіяни запустили бпла на Берислав: загинув чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці, ще один травмований30.01.24, 18:21 • 47142 перегляди