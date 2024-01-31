россияне с дрона сбросили взрывчатку на супругов в Бериславе, они в больнице

В Бериславе Херсонской области под вражеский удар с дрона попали супруги - оккупанты сбросили на них взрывчатку, когда те ехали на мотоцикле, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

россияне снова атаковали Берислав с беспилотника. Под удар попали супруги. 65-летний мужчина и 62-летняя женщина ехали по городу на мотоцикле, когда оккупанты сбросили на них два взрывчатых предмета - написал Прокудин в соцсетях.

Пострадавших, по его словам, госпитализировали со взрывными травмами и осколочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, добавил он.

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