россияне с дрона сбросили взрывчатку на супругов в Бериславе, они в больнице

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  136832 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  151231 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  139284 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  134562 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  133348 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  129872 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29.01.24  •  149284 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Новости по теме

россияне с дрона сбросили взрывчатку на супругов в Бериславе, они в больнице

Пара, которая ехала на мотоцикле в Бериславе Херсонской области, получила ранения, когда российские беспилотники сбросили на них взрывчатку.

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россияне с дрона сбросили взрывчатку на супругов в Бериславе, они в больнице

"Наши дома. Возвращаем, несмотря ни на что": Зеленский заявил о возвращении 207 человек из плена

Президент Украины Зеленский объявил о возвращении из плена 207 человек.

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"Наши дома. Возвращаем, несмотря ни на что": Зеленский заявил о возвращении 207 человек из плена

Минобороны предотвратило поставку 362 тонн некачественных продуктов в воинские части

Благодаря проверкам складов Министерство обороны предотвратило поставку военным более 362 тонн некачественных продуктов питания, заблокировав попытки доставить испорченные продукты в одну из воинских частей на востоке Украины.

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Минобороны предотвратило поставку 362 тонн некачественных продуктов в воинские части

В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"

Палата лордов призывает правительство Великобритании ускорить перевод 2,5 миллиардов фунтов стерлингов с замороженного банковского счета Романа Абрамовича, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", в Украину.

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В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"

Генсек НАТО о встрече со спикером Палаты представителей США: согласились с важностью месседжа путину, что он не выиграет войну в Украине

Генеральный секретарь НАТО и спикер Палаты представителей Конгресса США согласились с важностью послать путину четкий сигнал о том, что он не выиграет войну в Украине.

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Генсек НАТО о встрече со спикером Палаты представителей США: согласились с важностью месседжа путину, что он не выиграет войну в Украине

Новая Зеландия обсуждает присоединение к расширенной группировке AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США

Новая Зеландия начнет переговоры с Австралией о сотрудничестве в рамках AUKUS и считает, что США должны более интенсивно работать в Тихоокеанском регионе.

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Новая Зеландия обсуждает присоединение к расширенной группировке AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США

На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения

На Таврическом направлении продолжается возведение фортификационных сооружений и обустройство линий обороны противотанковыми рвами, окопами, инженерными и минно-взрывными заграждениями.

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На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения

Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ

Украинские специалисты ГУР осуществили кибератаку, которая значительно усложнила работу специальной связи сс рф, поэтому управление войсками врага может быть очень проблематичным и даже невозможным. Кроме того удалось получить важные документы и узнать, какие планы были у врага.

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Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ

Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен - Шмыгаль

Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен.

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Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен - Шмыгаль

В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе

Агитируя к службе в рядах оккупантов, россияне в оккупированном Крыму набирают студентов на курсы по оперированию FPV-дронами.

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В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе